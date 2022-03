A Casamassima “Cantando Sarah”, nuovo appuntamento per la rassegna Maxima Jazz Fest

“Cantando Sarah”: nuovo appuntamento per la rassegna Maxima Jazz Fest, in programma a Casamassima (Bari) fino al prossimo aprile e dedicata ai più grandi artisti jazz italiani e internazionali. Venerdì 25 marzo concerto dedicato a Sarah Vaughan, uno dei fenomeni vocali più rappresentativi della storia del jazz cantato, alla voce Lisa Manosperti e al pianoforte Andrea Gargiulo.

La rassegna si conclude con “Jazz No Limits. Michel Petrucciani”, in programma il 14 aprile. Michel Petrucciani, leggenda del jazz, è stato un pianista jazz francese virtuoso e dal tocco irrepetibile, che ha trasformato il destino ingrato che lo ha fatto nascere con una malattia genetica invalidante in un'occasione di dedizione appassionata e totalizzante al pianoforte come mezzo di espressione totale di sé. A rendergli omaggio ci penseranno la voce della vocal trainer Giusi Martino e il pianista e arrangiatore Andrea Gargiulo.

L’evento è ideato dalla Fondazione "Mons. Sante Montanaro", coadiuvata da VIVI Casamassima, dall’Associazione Culturale Musicale AMADESUS e dal Progetto Didattico Sperimentale MUSICAINGIOCO, ed è realizzato in collaborazione con STUDIOMACINO e l'Associazione Culturale CUFFIA e MARTELLO.

Per tutte le informazioni e per prenotare l’ingresso agli eventi è online il sito ufficiale dell’iniziativa all’indirizzo www. maximajazzfest.it o la pagina Facebook Maxima Jazz Fest.