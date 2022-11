Canti, poesie e bontà di Roma: è bello stà con te! a Panacea

Canti, poesie e bontà di Roma: è bello stà con te!

Venerdì 11 novembre a cena non prendere altri impegni perchè vivrai Roma, nelle sue melodie, nella sua filosofia eterna e nelle bontà semplici ma genuine che sanno farcela amare.

Morso a morso, in tutta la sua autentica veracità



Cena spettacolo con menù fisso a 35 euro a persona



ANTIPASTI A PIATTO:

La supplì: Arancina ripiena di provatura

Il povero pezzetto: Baccalà fritto in pastella

La regina: Porchetta, patate e rosmarino

PRIMO PIATTO:

Anima: Gnocchi alla Romana

SECONDO PIATTO:

Il capretto gentile: Abbacchio a scottadito

DESSERT:

Dolce ma non troppo: Ricotta di pecora, scaglie fondenti



In abbinamento vino novello ed amaro alle erbe di finepasto





In collaborazione con Music Village Group, Pino Lanave, Antonella Favia, Francesca Catacchio, Vito Mattia e Lorenzo D'Armento



Da Panacea Ristorante

Prenota il tuo tavolo chiamando allo 0808806355 o sul nostro sito internet