Al Teatro Comunale di Putignano in scena “Cappuccetto Rosso”

Andrà in scena domenica 23 gennaio al Teatro Comunale di Putignano “Cappuccetto Rosso”, spettacolo che inaugura la stagione teatrale 2021/2022 – La scena dei ragazzi del Comune di Putignano in collaborazione con il Teatro Pubblico Pugliese.

Cappuccetto Rosso firmato da Teatro le forche, per la regia di Carlo Formigoni, con Deianira Dragone, Giancarlo Luce, Ermelinda Nasuto, Cilla Palazzo, Espedito Chionna e Giuseppe Ciciriello, porterà in scena una delle fiabe più popolari al mondo. È notte fonda. Il lupo si aggira guardingo nel bosco; dietro di lui il cacciatore, desideroso di catturare la belva tanto temuta. Ma il lupo riesce a cavarsela anche questa volta. Il canto del gallo annuncia il nuovo giorno, il sole ormai è alto, è ora di mettersi a lavoro a casa di Cappuccetto Rosso. Oggi è il giorno del bucato! La mamma di Cappuccetto, donna energica e lavoratrice, invoca l’aiuto di quella pigrona di sua figlia; Cappuccetto Rosso, imbranata e sognatrice, con la testa tra le nuvole, ne combina di tutti i colori durante le faccende domestiche quando, in uno scatto di coraggio e buona volontà, “Ci posso andare io dalla nonna, mamma!”. Il resto è storia nota.

I biglietti della stagione “La scena dei ragazzi” sono disponibili online e nei punti vendita Vivaticket e ogni giovedì, dalle ore 17:00 alle ore 19:00, all’URP – Ufficio Relazioni col Pubblico del Comune di Putignano.

Info: www. teatropubblicopugliese.it