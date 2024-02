Colori, allegria e un messaggio per la pace: a Palese si festeggia il Carnevale

Sabato 3 e domenica 4 febbraio ritorna il Carnevale Palesino: il borgo di Palese si veste di colori, allegria, musica in una festa per tutti, dai bambini agli adulti. L'iniziativa è organizzata dall'Azione Cattolica in collaborazione con la Parrocchia San Michele Arcangelo.

"Un evento - sottolineano gli organizzatori - che avrà un sottotitolo importante: “smascheriamo la guerra!”. Si perché non possiamo ignorare quanto accade intorno a noi anche quando

facciamo festa. La pace appare sempre più minacciata su più fronti, e se pure i venti di guerra sembrano distanti, sappiamo bene che le conseguenze prima o poi investono tutti e si diffondono come un contagio altrettanto venefico. Ma anche il bene e la pace sanno contagiare. Come ci ricordava Papa Francesco C’è infatti una “architettura” della pace, dove intervengono le diverse istituzioni della società, e c’è un “artigianato” della pace “che coinvolge ognuno di noi in prima persona”. Per questo non dobbiamo mai smettere di educare ed educarci alla Pace".

L’appuntamento è per sabato a partire dalle 17.30 per far festa attraverso musica, cibo, momenti divertenti e anche pensieri e riflessioni sulla Pace con l’intervento delle associazioni del territorio. Seguirà domenica a partire dalle 15.30 la classifica sfilata in maschera per le vie di Palese per colorare le strade coi colori della Pace e a seguire con il Karaoke in piazza Magrini.