A Bari i concerti dell'Orchestra sinfonica della Città metropolitana di Bari dedicati a Raffaele Gervasio

Giovedì 20 ottobre, alle ore 20.00, nell’Istituto comprensivo “E. Duse” a Bari, si terrà il primo dei tre concerti dell’Orchestra sinfonica della Città metropolitana di Bari dedicati a Raffaele Gervasio (1910 – 1994). Compositore barese, Gervasio è ricordato, tra l’altro, per aver sonorizzato centinaia di documentari e cinegiornali e scritto musiche per teatro e film, tra cui lo spettacolo divenuto poi il film Carosello Napoletano, ma anche terze pagine radiofoniche, musiche di repertorio e sigle per la RAI. E’stato proprio Gervasio a firmare la famosa sigla musicale il Carosello, con i suoi siparietti tra una réclame e l’altra. Di qui il titolo di questa nuova produzione dell’Istituzione Concertistico Orchestrale della Città metropolitana di Bari denominata Carosello Gervasio. Come compositore “puro” la sua produzione annovera anche musica da camera, due sinfonie, numerosi brani per diversi strumenti.

I concerti, diretti dal maestro Vito Clemente, nonché direttore artistico dell’Orchestra sinfonica della Città metropolitana, sono in collaborazione con i Conservatori “Niccolò Piccinni” di Bari e “Nino Rota” di Monopoli e con il conservatorio “Egidio Romualdo Duni” di Matera di cui Gervasio è stato direttore.

I concerti vedranno, infatti, la partecipazione degli allievi dei suddetti Conservatori selezionati nell’ambito delle audizioni promosse dalla Città metropolitana e che si alterneranno nel ruolo di solisti: i chitarristi Chiara Corriero, Simone Latte, Pier Francesco Lella, Annita Melfitano e Luigi Scarpa, le flautiste Elisa Calabrese, Ester Di Cosmo e Rossana Quarato, le violiniste Miryam Capuano e Ludovica Aurelia Fanelli e i violinisti Renan Ferraz Galvao e Giuseppe Antonio Palmiotti.

Il programma prevede l’esecuzione della Sinfonia da “Le donne vendicate”, intermezzo di Niccolò Piccinni e, poi, dei seguenti brani di Raffaele Gervasio: il Florilegio ’83, il Doppio concerto op. 114 per violino, chitarra e archi e il Triplo concerto “degli oleandri” op. 131 per flauto, viola, chitarra, percussioni e archi.

I concerti saranno replicati venerdì 21 ottobre, alle ore 19.30, nella Parrocchia Sant’Enrico di Bari e domenica 23 ottobre, alle ore 20.00, nell’auditorium “R. Gervasio” di Matera.

Gli spettacoli sono ad ingresso libero.