Laboratorio “Sapori italo - palestinesi” negli spazi del centro polifunzionale Casa delle Culture

Domenica 6 novembre, a partire dalle ore 16, negli spazi di Casa delle Culture, in via Barisano da Trani, si terrà l’iniziativa “Sapori italo - palestinesi”, l’evento nato dalla collaborazione tra il centro polifunzionale comunale e la comunità palestinese di Puglia e Basilicata. Sarà l’occasione per incrociare storie, culture ed esperienze attraverso la condivisione del cibo e delle arti.

Il programma prevede il laboratorio di orecchiette e pasta fresca al babaganoush. A seguire, lo show cooking fusion italo - palestinese, la degustazione dei piatti e, infine, lo spettacolo di danza del ventre. La partecipazione è gratuita.

Per informazioni e prenotazioni: 080 6933798 casadelleculture@reteoltre.it.

L’evento è promosso dal Centro polifunzionale Casa delle Culture finanziato con fondi PON Metro 2014-2020 dall’assessorato al Welfare del Comune di Bari e gestito da Medtraining in ATI con la cooperativa San Giovanni di Dio. Casa delle Culture offre servizi di accoglienza residenziale temporanea per 25 persone adulte, uno sportello per l’integrazione socio culturale e sanitaria dei migranti e uno di orientamento al lavoro e orientamento legale.

La struttura rappresenta un presidio per accogliere, orientare, integrare, sostenere ed educare al dialogo, alla solidarietà, alla reciprocità. Un luogo in cui le persone, italiane e migranti, adulte e minori, possono incontrarsi e condividere insieme esperienze significative e storie di vita. Attraverso l’organizzazione di eventi, laboratori, attività di vario genere, spettacoli e mostre, Casa delle Culture vuole essere punto d’incontro tra la realtà migrante e la cittadinanza.