Scienza, natura, arte e letteratura: CassanoScienza il primo festival scientifico italiano gestito dagli studenti

CassanoScienza è il primo festival scientifico italiano gestito dagli studenti dell’istituto “Leonardo da Vinci” di Cassano delle Murge, in provincia di Bari. Quest’anno la settima edizione si svolgerà dal 24 al 27 maggio. Quattro giorni per assistere a conferenze, spettacoli e laboratori sul tema “Apparenze”, declinato in campo scientifico, naturalistico, artistico e letterario, per stimolare curiosità ed interesse al fine di rimuovere i tabù sulle scienze e “contagiare” di passione scientifica l’intera comunità. Tutte le conferenze e gli spettacoli verranno trasmessi in diretta streaming sul sito www.liceocassano.edu.it. Per partecipare ai laboratori digitali, invece, è necessario effettuare la prenotazione compilando il modulo nella sezione del sito dedicata a CassanoScienza.

Si comincia il 24 maggio con una conferenza stampa inaugurale in modalità mista (ore 16.30, nella sede del Liceo Da Vinci/online) di presentazione della nuova edizione del festival. Parteciperanno il Sindaco di Cassano, Maria Pia Di Medio; l’assessore Annamaria Caprio, con delega per le Politiche finanziarie e tributarie, Bilancio, Personale, Marketing territoriale; il preside Giacomo Antonio Mondelli; il direttore scientifico dell’associazione Multiversi; il presidente del Parco dell’Alta Murgia, Francesco Tarantini e il direttore del Parco Domenico Nicoletti. Alle 18.30 seguirà il primo incontro – spettacolo online dal titolo La regola dei 5 secondi: un percorso che parte dai libri di Graziano Ciocca, divulgatore scientifico laureato in Ecologia ed Evoluzione, e Stefano Bertacchi, ricercatore laureato in Biotecnologie industriali, per sfatare false credenze scientifiche e popolari.

Il secondo giorno, martedì 25 maggio spazio per i Pinguini all’equatore (ore 16.30): un astrofisico e una fisica meteorologa, Luca Perri e Serena Giacomin, smontano una spassosa sfilza di frottole sul clima e il global warming. A seguire, alle 18.30, ci sarà la conferenza L’agenda 2030 vista da un biologo marino con il biologo marino e National Geographic Explorer Giovanni Chimienti, già studente dell’Istituto Leonardo da Vinci. L’incontro, curato dal Club Unesco di Cassano delle Murge, aiuterà a capire come conservare e utilizzare in modo durevole gli oceani, i mari e le risorse marine.

Il 26 maggio (alle 16.30) con la conferenza – spettacolo Te la bevi? saranno gli stessi studenti della IV A del Liceo Leonardo da Vinci a sfatare false credenze. Seguirà alle 19.30 ilQuizzone Frame- divagazioni scientifiche, un quiz scientifico interattivo a premi guidato e condotto da Frame-divagazioni scientifiche e dall’attore e autore comico conosciuto in tutta Europa, Francesco Giorda.

Il festival si chiude il 27 maggio con gli ultimi due appuntamenti. Alle 16.30 è in programma la conferenza “Le apparenze (fonetiche) ingannano. Voicebooks: la piattaforma di Listening innovativa in lingua inglese con Antony Green e il prof. Domenico Bracciodieta, creatori della piattaforma che aiuta a migliorare la comprensione e l’ascolto della lingua inglese. Alle 18.30 è in programma invece la conferenza promossa dal Lions Club di Cassano Scienze con Alessio Perniola, fondatore di Multiversi divulgazione scientifica, che presenterà il suo “Scienza h24”. Seguirà la premiazione dei vincitori del concorso “Scienza in azione - Premio Liliana Pietroforte”, ex docente del Liceo Leonardo da Vinci, a cui è stato dedicato anche il laboratorio di fisica.

Inoltre sono stati organizzati quattro laboratori digitali che si terranno tutte le mattine da lunedì 24 a giovedì 27 dalle 9 alle 13. Per prenotarsi alle conferenze e ai laboratori basta compilare il form sul sito dell’Istituto “Leonardo da Vinci”: https://www.liceocassano.gov. it/cassanoscienza/ cassanoscienza-2019/483- prenota-on-line- cassanoscienza-2019.html.

Nello specifico, i singoli laboratori del mattino saranno dedicati a:

MICROPOLIS:

Non tutti i microbi vengono per nuocere. A cura di AIRC.

Noi non siamo soli. Siamo abitati da decine di migliaia di miliardi di microbi che nel corso dei millenni si sono evoluti con noi. Per indicare con una sola parola tutti i microrganismi (batteri, virus, funghi e protozoi) che vivono nel nostro corpo e con cui siamo in completa simbiosi si usa il termine microbiota.

La composizione del microbiota umano è unica per ogni individuo e le comunità microbiche differiscono a seconda dell’area del corpo. Il microbiota di gran lunga più numeroso, e su cui si è concentrata la maggior parte degli studi, è quello intestinale, ma possediamo anche un microbiota cutaneo, un microbiota linguale e così via. È ormai chiaro che la nostra salute è profondamente legata a queste comunità di microrganismi. Un laboratorio che mira a stupire e incuriosire esplorando una delle nuove frontiere della ricerca in ambito medico.

Durata: 60 minuti

Orario: h 9:00, h 10:15, h 11:30

Consigliato a: dagli 11 anni in su

SUPER EVOLOTTO:

A cura di: Associazione G.Eco

SuperEvolotto, la lotteria dell'evoluzione: il gioco per scoprire come cambiano le specie nel tempo, tra estinzioni e adattamenti. Ma che c'entra la tombola con l'evoluzione? È diffusa l’idea che l’evoluzione delle specie sia un processo migliorativo, verso vette sempre più alte. Al contrario, la storia naturale ci insegna che gran parte dei salti evolutivi sono stati casuali, come se la sopravvivenza fosse l'estrazione di un numero al lotto. Scopriremo che sono in realtà frutto di caso e necessità. Segui il destino di un gruppo di insetti in 400 milioni di anni e incrocia le dita. Riuscirai a sopravvivere nel corso del tempo?

Durata: 90 minuti

Orario: h.9:00, h.11:00

Consigliato:dagli 8 ai 15 anni

VERSO L’INFINITO E OLTRE:

A cura di: Associazione Multiversi

La storia della scienza è costellata di figure che hanno avuto il coraggio di osare, andando oltre la semplice osservazione degli elementi naturali. Scienziati che, con rigore, hanno seguito il proprio intuito, superando il pensiero comune e spingendosi alla conquista di una verità considerata in principio follia. Guardando alle imprese di Leonardo da Vinci, passando per le vicende dei fratelli Montgolfier e dei fratelli Wright, quest'appassionante avventura svelerà in che modo l'uomo sia riuscito a conquistare quasi ogni angolo di cielo e poi lo spazio. Il laboratorio illustrerà le leggi fisiche che permettono ai corpi di vincere la forza di gravità e il percorso di ricerca che ha portato questi personaggi alla conoscenza.

Durata: 60 minuti

Orario: h.9:00, h. 10:15, h 11:30

Consigliato a: dagli 8 anni in su

FUMO E ALTRE STORIES:

A cura di: Fondazione Veronesi

“Fumo e altre Stories” è un nuovo progetto educativo di Fondazione Umberto Veronesi, che attraverso un approccio narrativo mutuato dal mondo dei social, ha l’obiettivo di sensibilizzare ragazzi e ragazze sugli effetti dannosi di sigarette elettroniche, tabacco riscaldato e altri prodotti light.

Il percorso esplora falsi miti e informazioni scientifiche legate al “nuovo” fumo e sarà lanciato in vista della Giornata mondiale senza tabacco con un ciclo di laboratori online che si terranno dal 24 al 27 maggio 2021 nell’ambito del Festival CassanoScienza.

Durata: 90 minuti

Orario: h.9:00, h.11:00

Consigliato a: dagli 11 anni in su

CassanoScienza è una manifestazione realizzata dall’IISS Leonardo da Vinci e dall’Associazione Multiversi, in collaborazione con: Comune di Cassano delle Murge; Parco dell’Alta Murgia; Fondazione Umberto Veronesi; AIRC; Lions Club di Cassano delle Murge; Club per l’Unesco di Cassano delle Murge.