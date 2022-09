Centoquarantuno - Michele De Candia- Vito Cofano duo pianistico

€ 10 (intero) - € 8 (ridotto over 65 anni) - € 5 (ridotto under 30 anni)

Prezzo € 10 (intero) - € 8 (ridotto over 65 anni) - € 5 (ridotto under 30 anni)

CENTOQUARANTUNO ovvero l’ultimo inganno mozartiano

spettacolo scritto e diretto da Michele de Candia

MICHELE DE CANDIA-VITO COFANO duo pianistico

Due mostri sacri del teatro d’opera, Rossini e Mozart, vengono messi a confronto, come se il primo fosse l’incarnazione del secondo, nello spettacolo musicale «Centoquarantuno» scritto e diretto da Michele de Candia, che il 9 ottobre (ore 20), al Teatro van Westerhout, per l’Autunno dell’Agìmus di Mola di Bari, se ne fa interprete in scena suonando il pianoforte a quattro mani col compagno d’avventura Vito Cofano.



Una storia che tra narrazione, musica dal vivo, leggenda, realtà e colpi di scena Michele De Candia e Vito Cofano conducono con un pizzico d’ironia vestendo i panni dei due grandi musicisti in uno spettacolo che ha come colonna sonora passi mozartiani dal Requiem, dalla Fantasia in do minore e dalle Nozze di Figaro, e pagine di Rossini dalle opere «La gazza ladra» e «Il barbiere di Siviglia» e dalla «Petite messe solennelle».