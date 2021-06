"Estate Bitrittese 2021", Chiamata alle arti! - Bitart festival

Orario non disponibile

Si è aperta il 1 Giugno la Call for Artist per il BITart Festival, la notte dell'Arte che si svolgerà a Bitritto Sabato 28 agosto. Tutti gli artisti che vorranno partecipare ed esibirsi durante la serata dovranno contattare l'organizzazione del Festival (whatsapp o chiamata) al 3893172368 o via mail al labartreforma@gmail.com. L'evento è organizzato dal Laboratorio d'Arte Reforma e patrocinato dal Comune di Bitritto all'interno della programmazione "Estate Bitrittese 2021".

Una serata d'arte a 360 gradi che punta a dare voce a tutti gli artisti del territorio pugliese e che vuole sottolineare l'importanza essenziale dell'espressione artistica. Le iscrizioni al Festival scadranno il 15 agosto