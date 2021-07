Chiostri, Inchiostri e Claustri, a Nooci torna la seconda edizione del festival letterario. Anteprima con Antonella Boralevi

Pensieri, suoni, volti, immagini, riflessioni, scambi e confronti. Per un nuovo umanesimo della cultura, e l’ennesima rinascita dopo gli ultimi mesi segnati dalla pandemia. La città di Noci torna protagonista della cultura libraria pugliese e nazionale con la seconda edizione del suo fiore all’occhiello estivo: il festival letterario «Chiostri, Inchiostri e Claustri. Letture di mezza estate» si svolgerà dal 29 luglio al 1° agosto 2021, nel centro storico di Noci, tra i suggestivi luoghi all'aperto che ne delimitano i chiostri e i claustri più belli. Laddove l'inchiostro e le parole genereranno la voglia e la bellezza di tornare a utilizzare gli spazi cittadini per fini culturali.

La manifestazione, con la direzione artistica del senatore Pietro Liuzzi, è organizzata dal Parco Letterario Formiche di Puglia, con il patrocinio del Consiglio Regionale della Puglia, in collaborazione con il Comune di Noci e l’Accademia di Belle Arti di Bari. Nella segreteria organizzativa anche l’associazione «Lunedì Letterario», le librerie Mondadori Point e «Fatti di Carta», la rassegna «Spillover. Il contagio delle parole».

Per la seconda edizione del festival il programma si fa ancora più ricco: non solo con una giornata in più rispetto allo scorso anno, ma accanto ad incontri, presentazioni di libri, reading, concerti e mostre fotografiche, ci saranno anche laboratori per ragazzi e degustazioni. E un’anteprima speciale, che si svolgerà domenica 18 luglio, nel Chiostro delle Clarisse: alle 20 il festival sarà presentato alla cittadinanza in una conferenza stampa nella quale interverranno il senatore Piero Liuzzi, il sindaco di Noci Domenico Nisi, l’assessore alla promozione culturale del Comune di Noci Gaetana Bruno e il direttore dell’Accademia di Belle Arti di Bari Giancarlo Chielli.

Alle 21 si terrà il primo incontro clou del festival: la scrittrice, giornalista e conduttrice televisiva Antonella Boralevi interverrà per presentare il suo ultimo romanzo - «Tutto il sole che c’è» (Ed. La Nave di Teseo) -, in dialogo con Monica Bruno, referente dell’associazione «Pugliè». Il lavoro dell’autrice è ambientato nel periodo storico in cui l'Italia di Mussolini entra in guerra: nel giardino incantato di una villa in Toscana quattro ragazzi giocano a tennis. La Storia irrompe dentro la loro giovinezza beata e li costringe a prendere in mano la propria vita. La scrittrice scava nell'animo dei personaggi e nel nostro, rovesciando di continuo situazioni e caratteri, come fa la vita. E ci rivela il segreto splendente per ripararsi il cuore.

Durante le quattro giornate del festival, il centro storico di Noci, con le peculiari caratteristiche di tessuto urbano in cui i percorsi si incontrano, si intrecciano e divergono, sarà dunque al centro di una pluralità di voci e prospettive, messe a confronto tra loro per riflettere sui temi odierni. Ma anche su storie che si nutrono di passato e futuro, per dare una nuova luce al contemporaneo. Tutto avverrà nel rispetto delle norme anti Covid, nelle numerose location della rassegna: Largo Sottotenente Rotolo, Largo Albanese, Largo Spirito Santo, Via Pietro Gioia, Largo Porta Nuova, Chiostro delle Clarisse, Palazzo della Corte, Chiostro San Domenico, Largo Diaz, Palazzo Lenti. Con inizio, tutti giorni, dalle 18,30 in poi, sino a mezzanotte. E il cartellone si preannuncia ricchissimo con ben 83 eventi, il doppio dell’anno scorso.

Molti e prestigiosi gli scrittori, i giornalisti, i musicisti e gli artisti che presenteranno i propri libri e dialogheranno negli incontri aperti al pubblico: tra i tanti, Gianfranco Viesti, Nicola Simonetti, Alessandro Laterza, Davide Grittani, Massimo Bray, Edoardo Winspeare, Attilio Romita, Piero Sisto, Gaetano Quagliariello, Antonio Caprarica, Maurizio De Giovanni, Enrico Galiano, Donatella Di Pietrantonio, Lucia Parchitelli, Annamaria Guadagni, Antimo Cesaro, Domenico Ribatti, Trifone Gargano, Cesareo Putignano, Domingo Iudice, Bianca Sorrentino. Tra le novità dell’edizione 2021, gli aperitivi con l’autore, che apriranno alle 18,30 le giornate del 29 e 30 luglio, e del 1° agosto, con presentazioni di libri unite alle degustazioni, che si terranno alla birreria «Attenti al luppolo», al bar Campanile, al Dehor Ristorante Dimora Intini e all’Enoteca&Bistrot Enò.

Cinque le mostre, allestite dal 28 luglio al 10 agosto: «Passi falsi. Riflessioni sull’antropocene» di Nicola Genco, «Convergenze» dell’Accademia delle Belle Arti Bari (a cura di Francesca Arpino e gli artisti Davide di Lauro, Francesco Albanese, Raffaele Vitto), «#èquestoilfiore» del Consiglio Regionale della Puglia, «Esterno giorno» (Lo stato sociale della fotografia), «Mosaic of the human breakdown» di Gianmarco Costella e Rossella Ruotolo.

Cinque saranno anche i laboratori: «Disegni e parole» (percorso sulla narrazione delle immagini a cura di Florisa Sciannamea), «La lingua delle parole strampalate» (laboratorio di scrittura creativa a cura di Massimo Vitali), «Fuori la voce» (percorso di lettura ad alta voce a cura di Francesco Tinelli), «Il gioco del pensiero. Filosofia per bambini» (a cura di I.C. Pascoli - Cappuccini) e «Zebù Label» (laboratorio di serigrafia a cura dello staff Almanacco Press). Quattro i concerti che concluderanno ogni serata, a partire dalle 23,15: «Destinazione Sud Concerto» (Zeudi, Liorsi, Mariano Casulli, Qui Quo Quattro), «Anime salve» (tributo a Fabrizio De André), «La fata e il gabbiere» (Max Manfredi e Federico Sirianni con Luca Falomi), «Con la maglia n. 7» (omaggio in musica e parole a Francesco De Gregori e Pier Paolo Pasolini).

Modalità di prenotazione

La prenotazione è gratuita e obbligatoria per tutti gli appuntamenti, ad eccezione degli eventi «Aperitivo con l’autore» e «Vernissage mostra», per i quali è previsto ingresso libero fino ad esaurimento posti. Ci si prenota su inchiostrinoci.it o chiamando lo 080.497.84.81 (dalle 9 alle 12, e dalle 17 alle 20). Le sere del festival sarà possibile prenotare e chiedere informazioni anche all’info point. Per info e prenotazioni sui laboratori si può contattare il numero 080.889.60.09 (lunedì 17-20,30, dal martedì al sabato 9,30-13 e 17-20).

Info e dettagli sul sito www.inchiostrinoci.it e sulla pagina evento Facebook del festival, «Chiostri, Inchiostri e Claustri».