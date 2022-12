A Putignano il grande concerto “Christmas in Gospel” con Deborah Moncrief & Millenium Gospel Singers in piazza Plebiscito

L’attesa del Natale si veste di magia. Continua a Putignano il ricco cartellone di eventi natalizi organizzato dall’amministrazione comunale. Questo weekend arriva in città il calore e l’energia travolgente di Deborah Moncrif & Millennium Gospel Singer, per uno speciale concerto gratuito “Christmas in Gospel” che apre la stagione teatrale 2022/2023 del Comune di Putignano in collaborazione con il Teatro Pubblico Pugliese.

Domani, sabato 17 dicembre, alle 20, in piazza Plebiscito, ci saranno, direttamente dagli Stati Uniti, i migliori talenti della musica gospel internazionale, in un eccezionale accostamento di voci e timbri dalle sfumature profonde.

Nato nel 2000 per festeggiare il Nuovo Millennio, il gruppo è stato formato dal Reverendo Keith Moncrief già creatore e leader di gruppi di fama mondiale. The New Millennium hanno al loro attivo centinaia di concerti in tutta Europa, in una strepitosa ascesa verso il successo. In Italia il gruppo si è esibito in prestigiosi teatri fra cui: il Donizetti di Bergamo, la Basilica di San Marco a Milano, il teatro Olimpico di Roma, la Sashall di Firenze. Accanto agli arrangiamenti più moderni del gospel contemporaneo non mancheranno i temi tradizionali nelle sue versioni più amate dal grande pubblico. Un bland di musica coinvolgente ed emozionante che arriverà dritto al cuore.

LA STAGIONE DI PROSA

La stagione proseguirà interamente nel nuovo anno. Gli spettacoli avranno tutti inizio alle ore 21. Il primo appuntamento è per il 10 gennaio con Tutto sua madre di Guillaume Gallienne, per la regia di Roberto Piana con Gianluca Ferrato. Il 17 gennaio in scena Alla moda del Varietà di e con Antonella Carone, Tony Marzolla e Loris Leoci, con la supervisione artistica di Marinella Anaclerio. Il 24 gennaio calcherà il palco del Teatro Comunale Ettore Bassi con il suo Il mercante di luce, spettacolo tratto dall’omonimo romanzo di Roberto Vecchioni per la regia di Ivana Ferri. Si continua il 27 gennaio con La Belva Giudea per la regia di Gabriele Colferai, con Gianpiero Pumo e Filippo Panigazzi. Il 9 febbraio sarà la volta di Luigi Lo Cascio, Vincenzo Pirrotta e Giovanni Calcagno (che firma anche testo e regia) in Gilgamesh. L’epopea di colui che tutto vide. Il 17 febbraio arriva Perfetta con G eppi Cucciari, l’ultimo esilarante monologo teatrale scritto da Mattia Torre. Il 2 marzo il pubblico potrà assistere a uno spettacolo su Elsa Schiaparelli, Schiaparelli Life, con Nunzia Antonino e Marco Grossi con la regia di Carlo Bruni. Il 9 marzo arriva Emilio Solfrizzi con la sua rilettura e regia dell’opera di Molière, Il malato immaginario, per la regia di Guglielmo Ferro. Il 21 marzo al Teatro di Putignano ci saranno Giuliana De Sio e Alessandro Haber con Paolo Sassanelli con lo spettacolo La signora del martedì, ispirato al romanzo noir di Massimo Carlotto, una delle penne più efficaci e profonde del nostro tempo ed investigatore instancabile del crinale tra il bene ed il male. La stagione prosegue il 2 aprile con Giorgio Pasotti in Racconti disumani. Il 14 aprile si cambia registro con Tango a dos voces con Giacomo Medici e Sarita Schena, cantanti noti nel panorama internazionale del tango e dell’opera. La stagione si chiude con la danza il 12 maggio con Phobos della Compagnia Eleina D.

Teatro per famiglie – “La Scena dei Ragazzi”, spettacoli alle ore 18.00

Spazio anche alle famiglie nella stagione teatrale di Putignano. Si comincia sabato 7 gennaio con Peter Pan di Tonio De Nitto. Secondo appuntamento domenica 29 gennaio con Il gatto con gli stivali per la regia di Paolo Comentale con Anna Chiara Castellano Visaggi, Giacomo Dimase, Chiara Bitetti. La stagione per famiglie prosegue domenica 12 marzo con Come Pollicino di e con Damiano Nirchio e Anna de Giorgio, regia e drammaturgia Damiano Nirchio. L’ultimo appuntamento, infine, è in programma per il 16 aprile con lo spettacolo Nel bosco addormentato, con Bakary Diaby, Raffaella Giancipoli, Miriam Fieno, Matteo Miucci, Fabio Trimigno, regia Cosimo Severo.