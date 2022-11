Clown in libertà, Lo spettacolo cialtronesco della compagnia Teatro Necessario al Teatro Comunale di Ruvo di Puglia

Si inaugura con uno spettacolo vivace, irriverente e cialtronesco di teatro ragazzi la stagione 2022-2023 del Nuovo Teatro Comunale di Ruvo di Puglia che, domenica 20 novembre, in occasione della Giornata Internazionale dei diritti dell’infanzia e dell’adolescenza, alle ore 18:30 ospiterà la produzione Clown in libertà della Compagnia Teatro Necessario.

Uno spettacolo di e con Leonardo Adorni, Jacopo Maria Bianchini e Alessandro Mori, che si propone ad un pubblico di famiglie, grandi e piccini, come un momento di euforia, ricreazione e ritualità catartica per tre buffi, simpatici e “talentuosi” clown che paiono colti da un’eccitazione infantile all’idea di avere una scena ed un pubblico a loro completa disposizione. Senza un racconto enunciato e senza alcuno scambio di battute, Clown in libertà racconta, dunque, il pomeriggio un po’ anomalo di tre clown che vogliono allestire uno spettacolo per divertire, stupire ed infine conquistare, abbracciare, baciare il pubblico dei passanti.

Cercando con ogni mezzo di sorprenderlo, a costo di prevaricarsi gli uni con gli altri, di farsi vicendevoli dispetti, finiranno per causare, a volte, il deragliamento dell’azione. Ecco, quindi, sequenze di mano-a-mano, duelli al rallentatore, intricati passaggi di giocoleria e ancora evoluzioni di piramidi. La musica è la vera colonna portante dell’azione e dello sviluppo narrativo; accompagna, scandisce e ritma ogni segmento ed ogni azione. L’intero spettacolo risulta, così, come un grande unico e continuo viaggio musicale che non si interrompe “quasi” mai, nemmeno durante le acrobazie più impensabili.

Clown in libertà apre, così, la seconda stagione del Nuovo Teatro Comunale di Ruvo di Puglia, riaperto lo scorso anno come teatro di comunità, la cui attività è strettamente legata alla città e non solo, con un occhio importante al coinvolgimento del pubblico di ogni età.

A partire da sabato 19 novembre, nello stesso foyer del Nuovo Teatro Comunale, sarà allestita la mostra fotografica dal titolo Teatralità Sconfinata, che raccoglie le opere di Mauro Ieva, a metà strada tra arte fotografica, immaginazione e teatro. All’inaugurazione della mostra, che si terrà sabato 19 novembre alle 18.30 prenderà parte anche il campione paralimpico di handbike Luca Mazzone.

Clown in libertà

Di e con

Leonardo Adorni

Jacopo Maria Bianchini

Alessandro Mori

Produzione

Teatro Necessario

Domenica 20 novembre ore 18.30

Nuovo Teatro Comunale di Ruvo di Puglia (Via S. Pertini)

Info e acquisto biglietti presso il botteghino del Nuovo Teatro Comunale di Ruvo di Puglia (dalle ore 18.30 alle ore 20.30 oppure prima di ogni spettacolo, o tramite il numero 080 360 3114).