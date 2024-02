Colapesce e Dimartino live al Locus festival con ingresso libero

Lorenzo Colapesce e Antonio Dimartino: due amici, due scrittori di canzoni tra i più ricercati e importanti sulla scena italiana dell’ultimo decennio. Tornano al Locus con il nuovo album "Lux Eterna Beach", in uno speciale evento gratuito promosso dal Comune di Alberobello - Capitale dei Trulli.

Live in piazza Martellotta il 13 luglio, unica data in Puglia, in occasione della XX edizione del Locus festival!