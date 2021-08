“Maschi in crisi?”, Il sociologo Stefano Ciccone ospite a Locorotondo

Il Centro Antiviolenza “Andromeda”, in collaborazione con l’Ambito Territoriale di Putignano ed il Comune di Locorotondo - Assessorato alle Politiche Sociali, promuove l’evento denominato “Maschi in crisi?” durante il quale il sociologo e fondatore di “Maschile Plurale”, dott. Stefano Ciccone, terrà una riflessione sul fondamentale tema della violenza maschile contro le donne e contro gli stereotipi di genere.

La riflessione verrà condotta attraverso l’illustrazione del volume “Maschi in crisi? Oltre la frustrazione ed il rancore”, in cui il sociologo Ciccone mette in discussione “la retorica sul rischio di smarrimento della virilità maschile”, com’egli stesso la definisce, offrendo spunti di approfondimento per i lettori.

L’appuntamento è per lunedì 9 agosto, alle ore 19, nello splendido spazio della Villa Comunale di Locorotondo. Interverranno per i saluti il sindaco di Locorotondo, Antonio Bufano, e la consigliera comunale incaricata alle Pari Opportunità, Mariangela Convertini.

“L’importanza dell’evento – sottolineano l’assessore alle Politiche Sociali, Paolo Giacovelli, e la consigliera comunale incaricata alle Pari Opportunità, Mariangela Convertini – la si deve senza dubbio alla trattazione di un argomento di fondamentale importanza, come la violenza verso le donne e verso gli stereotipi di genere. L’opportunità è quella di guardare la problematica dalla prospettiva degli uomini che si mettono in discussione e intraprendono un percorso di autocoscienza, promuovendo una riflessione individuale e collettiva”.

L’ingresso sarà libero ed avverrà nel pieno rispetto di tutte le normative anti Covid-19. Per maggiori info: https://bit.ly/cavandromeda