Webinar "Come ripristinare fiducia e rispetto?"

Webinar informativo gratuito de La Via della Felicità.



La fiducia e il rispetto, anche verso sé stessi, sono due fondamentali cardini per una società e per le comunità. Ma, nei due terzi dei governi di tutto il mondo sono diffusi gravi casi di corruzione. Quasi un quarto dei leader emergenti di oggi sono convinti che devono comportarsi in modo disonesto per andare avanti.



Per invertire questo declino e ripristinare i valori morali fondamentali, L. Ron Hubbard ha scritto La Via della Felicità: Guida Basata sul Buon Senso per una Vita Migliore. I suoi 21 precetti, interamente non religiosi, possono essere utilizzati da chiunque senza distinzione di razza, cultura o credo per favorire la gentilezza, l’onestà e le competenze di base della vita.



La Via della Felicità, ora pubblicato in 112 lingue, ha portato calma alle comunità lacerate dalla violenza, la pace in zone devastate dalla guerra civile e il rispetto di sé a milioni di individui nelle scuole, nelle prigioni, nelle chiese, e nei centri giovanili e comunitari.



Per elevare ogni settore della società, è stata istituita la The Way to Happiness Foundation International, con sede laica e senza scopo di lucro a Glendale, in California, come centro di coordinamento per le attività di tutto il mondo.



A testimonianza di ciò si possono notare i cambiamenti creati in Colombia.



Decenni di narcoterrorismo e guerre per la droga hanno trasformato la Colombia in una delle nazioni più violente al mondo, devastata da rapimenti e omicidi.



Alla ricerca di una soluzione, la polizia nazionale colombiana ha lanciato il programma La Via della Felicità, con la distribuzione di un numero considerevole di copie dell’opuscolo, quando le proteste nelle strade minacciavano di sfociare in disordini. I funzionari hanno inoltre stabilito di fare annunci di pubblica utilità raffiguranti i precetti de La Via della Felicità trasmessi dalla televisione di Bogotá.

Il risultato è stato nessuna violenza.



Il Colonnello della Polizia Nazionale, che coordinava il tutto, rivolse successivamente l’attenzione a Cartagena, dove la crescente criminalità metteva in pericolo il turismo. Ad un seminario de La Via della Felicità per 140 agenti di polizia di Cartagena, ha fatto seguito la distribuzione dei libretti in tutta la città. Alla conclusione di un programma intensivo di tre anni che utilizzava La Via della Felicità, la criminalità a Cartagena è scesa del 27 percento ed è stata dichiarata la città più sicura della Colombia.



Man mano che il programma veniva esteso a livello nazionale, è crollato il tasso di criminalità in altre città: in larga misura è stato il risultato di più di 10.000 agenti di polizia, addestrati sul programma de La Via della Felicità, che hanno offerto seminari a 3 milioni di cittadini e distribuito copie del libretto al 20 per cento della popolazione.



In Italia, i volontari de La Via della Felicità, stanno portando avanti dei webinar informativi gratuiti per poter far conoscere i programmi de La Via della Felicità. Il prossimo incontro online si terrà Lunedì 5 Luglio alle ore 20:30 attraverso la piattaforma ZOOM.



Per poter partecipare ci si può iscrivere gratuitamente al link italialaviadelalfelicita@gmail.com .