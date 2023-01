Comedian quasi uno stand-up comedy show... con Antonello Taurino

A SPAZIOleARTI arriva la stand-up comedy! SABATO 4 FEBBRAIO - ORE 21,00

COMEDIAN

Quasi uno Stand-Up Comedy Show…

di e con Antonello Taurino



Nuovo appuntamento della stagione di prosa “Come fili di seta” .

In scena Antonello Taurino, noto per “Il Clerico vagante”, “I mestieri più stupidi del mondo”, “Il professore”, “Il Teatro senza Conflitto” a Zelig Arcimboldi, e per i suoi tanti spettacoli comici con cui ha girato nei teatri d’Italia negli ultimi dieci anni.



Uno spettacolo esilarante, un recital in stile stand-up comedy in cui Taurino azzarda un raffinato omaggio agli stand-up comedian anglosassoni. Quindi: microfono, asta, niente scenografia, e i racconti della sua vita di comico, attore e docente trapiantato da Lecce a Milano, oltre che brani tratti da altri suoi spettacoli teatrali.



Un one man show che da anni gira l’Italia mietendo successi su palchi come lo Zelig, per approdare poi addirittura in Svizzera (tedesca!), a New York, Parigi, Londra e Amsterdam, oltre che al mitico Fringe Festival di Edimburgo, dove calca i palchi dei grandi comedians anglosassoni.



E dulcis in fundo, in una birreria salentina di un suo cugino pregiudicato, dove viene pagato in melanzane…..



Da non perdere…Prima che diventi illegale!



Si accede con prenotazione.





SPAZIOleARTI – Via Pia 57/59 – 70056 Molfetta – tel. 340.8643487 – 080.2373275 - www.spaziolearti.it