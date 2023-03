Commedia teatrale ' Le tre rape di Eva'

In casa Caciotto tutto può accadere adesso che il boss mafioso padre delle tre figlie, Rosa, Rosaria e Rosetta, è scappato con una donna e abbandonando le tre figlie e la moglie Eva che finisce in manicomio.

Le tre sorelle si ritrovano di colpo a vivere da sole in condizioni economiche buone buone. Ma i problemi non sono finiti, perché sta arrivando il boss Ba Girolamo che vuole vendicarsi verso il padre delle ragazze che gli ha sottratto le terre e la casa con tangenti, minacce e ricatti..così la guerra ha inizio...piena di colpi di scena, amori, delusioni, tradimenti e intrighi(il tutto in chiave comica e non).



Lo scoprirete solo vivendo dal vivo la storia seduti sulla vostra comoda poltrona.