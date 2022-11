Concerti di Santa Cecilia

Prezzo non disponibile

Si terrà martedi 22 novembre, alle ore 16.00, nella Saletta dell’Auditorium “Nino Rota”, il concerto delle giovani eccellenze del Conservatorio “N. Piccinni” di Bari dedicato a SANTA CECILIA, Patrona della Musica e dei Musicisti.



“Motivo di grande orgoglio – ha dichiarato il Direttore del Conservatorio di Bari, M° Corrado Roselli - e? aver dedicato il primo appuntamento di questo ciclo di concerti, che di fatto segna l’inizio della Produzione Artistica del nuovo anno, ai nostri giovanissimi Allievi, come simbolico punto di partenza di un percorso accademico che si rinnova anno per anno in un continuo sentimento di rinascita.



Gli Allievi partecipanti – scupolosamente preparati dai loro Maestri - si cimenteranno nella esecuzione di importanti e celebri brani del repertorio solistico e cameristico: sono certo che saremo contagiati dall’entusiasmo, dalla sensibilita? artistica e dal talento che questi ragazzi sapranno donarci, autentici messaggeri di Pace e Bellezza.



Suoneranno:

GIULIA ABBATICCHIO

Corso Propedeutico nella classe di Arpa della Prof.ssa Sara Simari



ANDREA SIMONE DE NICOLO?

Triennio Accademico nella classe di Pianoforte del M° Giuseppe Campagnola



NICOLETTA LEONE

Triennio Accademico nella classe di Violino del M° Francesco D’Orazio



ANGELO LOISI

Triennio Accademico nella classe di Contrabbasso del M° Giovanni Rinaldi



PARIDE LOSACCO

Triennio Accademico nella classe di Violino del M° Francesco D’Orazio



FRANCESCO RICCARDI

Biennio Accademico nella classe di Violino del M° Francesco D’Orazio



MARIA SERENA SALVEMINI

Triennio Accademico nella classe di Violino del M° Corrado Roselli



VITO SAULLE

Triennio Accademico nella classe di Pianoforte della Prof.ssa Gemma Dibattista



IRENE TORRES

Corso Propedeutico nella classe di Arpa della Prof.ssa Sara Simari



SAMUELE GIOVANNI VALENZANO

Triennio Accademico nella classe di Pianoforte del M° Giuseppe Campagnola



TRIO ALESSANDRA PELLICANI – ROBERTO CHIAPPERINO – ANDREA SIMONE DE NICOLO?