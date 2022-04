Nell'Auditorium “N. Rota” del Conservatorio Niccolò Piccinni 'I concerti di Santa Cecilia'

Sabato 9 aprile alle ore 18 presso l’Auditorium Nino Rota di Bari proseguono i CONCERTI DI SANTA CECILIA, rassegna concertistica delle eccellenze del Conservatorio Niccolò Piccinni.



In questo quarto appuntamento agli studenti italiani continuano ad affiancarsi gli studenti internazionali che perfezionano i loro studi presso il Conservatorio di Bari, in una simbolica e significativa sinergia tra Istituzioni musicali di Paesi diversi.



Spazio alla lirica con i cantanti Qi Caifan (soprano), Shen Huang (baritono) e Yin Junlin (contraltista), impegnati in pagine di Donizetti, Mozart e Vivaldi con la collaborazione al pianoforte di Domenica Attolico e Zhou Lijizi.



Il repertorio pianistico è invece affidato a Jinran Li su pagine di Dutilleux e a Modesto Picci che concluderà il concerto con la Sonata op.110 di Beethoven e la Fantasia su Le Nozze di Figaro di Liszt-Busoni.



Ingresso libero nel rispetto delle normative anti-Covid e fino ad esaurimento posti.



Programma degli eventi e info

www.consba.it

www.facebook.com/conservatorio.piccinni.bari



9 Aprile 2022 – ore 18.00

W.A. MozartNon più andrai, farfallone amoroso da Le nozze di Figaro K. 492

Act 1 Scene 8: No. 9, Aria

Shen Huang baritono

con la collaborazione di

Domenica Attolico pianoforte

Gaetano Donizetti

Regnava nel silenzio

da Lucia di Lammermoor

Qi Caifan soprano

con la collaborazione di

Domenica Attolico pianoforte



Henri Dutilleux







Prélude en berceuse

Claquettes (tiptap)

dalla Suite per pianoforte Au gré des ondes

Li Jinran pianoforte



Antonio Vivaldi



Vedrò col mio diletto

dal Giustino, RV 717/Act 2

Yin Junlin contraltista

Zhou Lijizi pianoforte

Ludwig van BeethovenSonata op. 110

I.Moderato cantabile, molto espressivo – II. Molto allegro –

III. Adagio, ma non troppo – IV.Fuga. Allegro ma non troppo





Franz Liszt -

Ferruccio Busoni



Fantasia sull'opera

Le Nozze di Figaro

Modesto Picci pianoforte