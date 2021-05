Arte e cultura: gli appuntamenti promossi dal Conservatorio di Musica “N. Piccinni” di Bari

Prosegue con regolarità l’intensa attività artistica e culturale promossa dal Conservatorio di Musica “N. Piccinni” di Bari.



Questi i prossimi appuntamenti in programma.

Sabato 5 giugno, alle ore 17.00, si terrà un Seminario di ricerca sul tema “Melodrammaturgie del Settecento: Niccolò Piccinni”, tenuto da Detty Bozzi e Mariagrazia Melucci, docenti del Conservatorio di Bari, e da Lorenzo Mattei e Pierfranco Moliterni, docenti dell’Università degli Studi “A. Moro” di Bari.

L’appuntamento, che rientra nel ciclo di seminari di ricerca “Mezzogiorno in Musica” – II edizione, è a numero chiuso ed è riservato agli studenti del Conservatorio. Per l’iscrizione obbligatoria, occorre inviare entro il 3 giugno una mail alla Prof.ssa Annamaria Bonsante, coordinatrice del progetto, all’indirizzo bonsante. annamaria@docenticonsba.it



Lunedi 7 giugno, alle ore 20.00, presso l’Auditorium “Nino Rota” si terrà un concerto dedicato a Luigi Nono, sul tema “La lontananza nostalgica utopica futura”. Il concerto, introdotto dalle note della Prof.ssa Annamaria Bonsante, vedrà la partecipazione di Francesco D’Orazio, violino e di Francesco Abbrescia, live electronics.

Per entrare in Auditorium, è obbligatoria la prenotazione scrivendo una mail all’indirizzo eventiconservato riopiccinni@gmail.com. L’apertura delle porte sarà alle ore 19.15, per consentire lo svolgimento del protocollo anti-Covid.



Martedi 8 giugno, alle ore 20.00, sempre presso l’Auditorium “Nino Rota”, ci sarà un concerto dedicato a Bruno Maderna.

L’organico sarà composto da Fabio Cafaro – Francesco D’Orazio - Claudia Giorgio- Paride Losacco- Francesco Riccardi, violini; Federica Erico, viola; Nicola Fiorino, violoncello; Raffaell a Ronchi, pianoforte; Francesco Abbrescia, live electronics. Presentazione del concerto a cura di Annamaria Bonsante.

Anche in questo caso, per l’accesso in Auditorium, è obbligatoria la prenotazione scrivendo una mail all’indirizzo eventiconservato riopiccinni@gmail.com. L’apertura delle porte sarà alle ore 19.15, per consentire lo svolgimento del protocollo anti-Covid.



Nei giorni 11 – 12 – 25 – 26 giugno 2021, presso l’Auditorium “Nino Rota” è in programma una Masterclass di Pianoforte tenuta dal M° Pierluigi Camicia.

Per iscriversi, occorre inviare una mail all’indirizzo giuseppecampagno la@alice.it

