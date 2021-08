L’Orchestra popolare «La notte della Taranta» ad Alberobello. L’appuntamento è per venerdì 6 agosto (ore 21.30, piazzale Biagio Miraglia). L’evento rientra nel cartellone «Trulli Viventi-Estate 2021», il programma di manifestazioni promosso dall’amministrazione comunale. Nata nel 2004, l’Orchestra è formidabile strumento di promozione culturale di un affascinante "mondo nel mondo". Cresciuta negli anni, è oggi composta da musicisti di pizzica e musica popolare di tutto il Salento. Nel Concertone finale del Festival è ogni anno diretta da un diverso Maestro Concertatore, con cui rivisita il repertorio tradizionale collaborando con noti artisti italiani e internazionali. Quest’anno è il «valore della libertà» il tema scelto per il Concertone 2021 che sarà diretto da Madame e da Enrico Melozzi che ha conquistato l'ultima edizione di Sanremo con i Maneskin. Alberobello quest’anno è tappa del festival itinerante nelle piazze di Puglia che dal 4 al 26 agosto ospiterà più di 400 artisti, 35 concerti e la festa per il trentennale dei Sud Sound System. «Torniamo ad incontrare il pubblico, nonostante i tempi non siano del tutto favorevoli, per sostenere il comparto della musica popolare duramente colpito dal Covid e fare il pieno di energia positiva, fonte primaria della creatività popolare», dice Luigi Chiriatti, direttore artistico del Festival. Appuntamento tra i più attesi dell’estate pugliese, l’evento si conferma il grande palcoscenico diffuso per la promozione della cultura popolare italiana e strumento di crescita per i giovani talenti. Ad Alberobello il concerto dell’Orchestra sarà preceduto (ore 19.30) dal laboratorio di pizzica aperto al pubblico: un workshop affidato ai danzatori de La Notte della Taranta. «E’ per noi grande motivo di orgoglio ospitare una delle tappe del festival itinerante e quindi essere protagonisti del percorso di avvicinamento al Concertone finale – dice l’assessore al Turismo e agli Spettacoli Antonella Ivone –. La pizzica è patrimonio del nostro territorio e siamo felici che i nostri trulli possano diventare palcoscenico di promozione internazionale di un simbolo identitario così forte nell’ottica di quello che è da sempre anche il nostro obiettivo principale: la valorizzazione del nostro territorio e delle sue bellezze più caratteristiche». L’accesso del pubblico alla serata itinerante avverrà nel rispetto assoluto delle norme antiCovid. Potranno accedere solo coloro che saranno muniti di Green PASS o di certificazione di tampone negativo, effettuato massimo nelle 48 ore precedenti. In tutte le piazze saranno allestiti i posti a sedere, distanziati di almeno un metro, a quali si potrà accedere sino al loro esaurimento. Il Festival è un progetto della Fondazione La Notte della Taranta, Regione Puglia, Comuni della Grecìa salentina e Istituto Diego Carpitella.