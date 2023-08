Castellana Grotte, Antonella Ruggiero in concerto per Piazze d'Estate

Non solo piazza Nicola e Costa con Festivarts, non solo la Villa Comunale Tacconi con Vieni a Ballare in Villa, non solo largo San Leone Magno con l’imminente programma di Borgo Rosato e Abbatissae: ad agosto, Piazze d'Estate 2023 tocca anche e soprattutto la centralissima piazza Garibaldi a Castellana Grotte e torna ad accogliere nel cuore della città la grande musica d'autore italiana.

Mercoledì 16 agosto 2023 appuntamento con Antonella Ruggiero e il suo “Concerto Versatile”. Una delle voci più affascinanti e iconiche del panorama musicale italiano, che grazie al suo talento vocale eccezionale e alla sua presenza carismatica, ha conquistato nella sua lunga carriera il pubblico di ogni età.

L'evento è gratuito con accesso libero. Non è necessaria alcuna prenotazione. Piazze d'Estate 2023 è il cartellone di eventi estivi organizzato e promosso da Comune di Castellana Grotte e Grotte di Castellana. Maggiori informazioni sul sito ufficiale dell’Ente www.comune.castellanagrotte. ba.it e sui canali social di Comune di Castellana Grotte.