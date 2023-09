Apulia Jazz Festival 2023, a Molfetta il concerto dell'Artvark Saxophone Quarter

IL CONCERTO

In occasione dell’anteprima della prima edizione dell’Apulia Jazz® Festival arrivano in Italia per la prima volta gli Artvark Saxophone Quartet, il quartetto di sassofonisti olandese che ha fatto vibrare palchi di tutto il mondo che si esibirà il 29 settembre 2023 alle ore 21:00 a Molfetta (Ba) presso il Palazzo della Musica Don Salvatore Pappagallo, Via Cifariello 25.

I biglietti sono acquistabili online all’indirizzo

https://www.eventbrite.it/e/703163961337?aff=oddtdtcreator , oppure presso il botteghino del Palazzo della Musica Don Salvatore Pappagallo dalle ore 18 del 29 Settembre 2023.

IL GRUPPO

Il suono degli Artvark è caratterizzato dalla fusione di musica classica e jazz pur essendo sempre pieno di una forte connotazione soul e blues. il quartetto durante le performance ondeggia sul palco secondo una coreografia improvvisata. Gli Artvark emozionano, “ringhiano e scoppiettano” fondono i loro diversi background per formare un suono unanime creativo e unico, il suono degli Artvark. Il quartetto ha intrapreso collaborazioni speciali e straordinarie, come con la leggenda del jazz Peter Erskine, il maestro batterista senegalese Doudou N’Diaye Rose, la band indierock Danese Efterklang e il famoso compositore di musica minimal Philip Glass. Gli Artvark si sono esibiti in importanti festival internazionali come il North Sea Jazz Festival, il Cairo Jazz Festival, il Bohemia

Jazz Festival di Praga, Jazz Bruges in Belgio, il Bray Jazz Festival, lo Steve Reich Festival in Irlanda e hanno fatto tournée in Irlanda, Turchia, Germania, Polonia, Egitto, Regno Unito e in Sudafrica.

IL FESTIVAL

L’Apulia Jazz® è un festival “+”, un progetto internazionale di musica che ha come obiettivo far riscoprire al territorio l’importante ruolo che da sempre il jazz, nella sua accezione più ampia, ricopre nell’unione fra le culture e i popoli e nel rispetto per l’umanità. Apulia Jazz® è un progetto culturale innovativo per l’amata Puglia, ideato dalla Inner Urge Music, che punta alla sensibilizzazione del pubblico locale e al coinvolgimento di quello turistico, non solo attraverso l’Apulia Jazz® Festival un programma di concerti di artisti internazionali, ma anche grazie a un programma di formazione in ambito musicale chiamato Apulia Jazz® Campus.

Tutte le info sul concerto sono disponibili sul sito web del Festival e sui canali social indicati in questo link: https://linktr.ee/apuliajazz