Concerto per violino, canto e pianoforte

GIOVEDÌ 28 MARZO 2024 alle ore 20,30 presso il Salone delle Muse del Teatro Petruzzelli, sede del CIRCOLO UNIONE di BARI (via Alberto Sordi, 7) avrà luogo un CONCERTO a cura della "Nuova Accademia Civera" con musiche per VIOLINO, CANTO e PIANOFORTE di Bach, Cimarosa, Haydn, Puccini, Sarasate e Verdi. Con la collaborazione pianistica di MARIO VALENTINO SCARANGELLA si esibiranno le giovanissime musiciste (in ordine alfabetico) Anna Chiara DI CHIO, Sabrina DI MAGGIO, Letizia LAUTA, Maddalena MORAMARCO ed Angela ZINGARO. Per assistere GRATUITAMENTE è NECESSARIO, fino ad esaurimento posti, prenotarsi al 3474978686, indicando NOMI e COGNOMI di chi vorrebbe far parte del pubblico (anche tramite WhatsApp, e poi attendere conferma).