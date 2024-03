Il cantante barese Fabio Lepore in concerto al Duke Jazz Club di Bari domenica 17 Marzo 2024 alle ore 19.30 con il suo quartetto composto da Francesco Schepisi al piano, Camillo Pace al contrabbasso e Fabio Delle Foglie alla batteria. In repertorio classici dello swing italiano e non per un concerto che racconterà della sua carriera ventennale nei teatri di tutto il mondo. Per prenotazioni: Cell 3756923801 https://www.facebook.com/dukejazzclub