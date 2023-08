Ron in concerto a Castellana Grotte per Piazze dì'Estate

Non solo piazza Nicola e Costa con Festivarts, non solo la Villa Comunale Tacconi con Vieni a Ballare in Villa, non solo largo San Leone Magno con l’imminente programma di Borgo Rosato e Abbatissae: ad agosto, Piazze d'Estate 2023 tocca anche e soprattutto la centralissima piazza Garibaldi a Castellana Grotte e torna ad accogliere nel cuore della città la grande musica d'autore italiana.

Mercoledì 9 agosto 2023 appuntamento con il “Summer Tour” di Ron. Il cantautore italiano, artista poliedrico e versatile, sarà protagonista della serata con la sua voce calda e coinvolgente e le sue canzoni dai testi poetici e intensi, che lo hanno consacrato come uno dei grandi interpreti della musica italiana di tutti i tempi. L'evento è gratuito e ad accesso libero.