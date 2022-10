Eurorchestra, prima assoluta dell’aria di Niccolò Piccinni “Maje le la capo m'entrabbenuta”

Proseguono i concerti del "Piccolo Festival Barisien-Parisien-Napolitain" dell’EurOrchestra da Camera di Bari per il progetto “Le Due Bari”.

Dopo la prima assoluta de “La zingaretta” del compositore pugliese Leonardo Leo, che ha registrato un importante successo di pubblico, il prossimo appuntamento è per domenica 9 ottobre alle 20.30 nella chiesa di San Carlo Borromeo nel quartiere Libertà di Bari. Qui verrà eseguita in prima assoluta nei tempi moderni l’aria di Niccolò Piccinni (Bari, 1728 – Passy, 1800) “Maje le la capo m'entrabbenuta”, per Soprano e orchestra, trascritta da un antico manoscritto da Angela Montemurro. Interprete sarà la Soprano barese Simona Lega.

In più, ad arricchire la serata, il pianista di fama internazionale David Boldrini eseguirà due concerti per pianoforte e orchestra, il IV in Sol Minore per pianoforte e orchestra e il V in Re Maggiore per pianoforte e orchestra, di Giovanni Paisiello (Taranto, 1740 – Napoli, 1816), compositore nato a Taranto nel 1740, e, come il nostro Piccinni, affermatosi nella scuola napoletana.

Dirige l'Orchestra il M° Francesco Lentini. Ingresso libero.

Prima del concerto, nella stessa chiesa di San Carlo Borromeo, ci saranno due iniziative: una inclusiva, alle ore 18, a cura delle professionalità del Club Lions -Bari, con tema: "La cultura del servizio della inclusione come arricchimento della performance artistica", e una formativa del pubblico, alle 19, con tema: "La lingua napoletana arcaica usata da un parisien-napolitain", a cura di Leo Lestingi e Cristina Angiuli.

Per informazioni:

www.leduebari.it

www.eurorchestra.it

tel. 3284475514; 3406474749

Il “Piccolo Festival Barisien-Parisien-Napolitain” dell’EurOrchestra da Camera di Bari è un festival itinerante, vincitore del Bando “Le due Bari”, nato dall’Accordo di Programma tra il MIC e il Comune di Bari, per portare la Musica nei territori periferici della nostra città.

I SUCCESSIVI CONCERTI DEL PICCOLO FESTIVAL BARISIEN-PARISIEN-NAPOLITAIN SI TERRANNO IL:

· 16 ottobre: San Carlo Borromeo al Libertà;

· 22 ottobre: San Pio X al quartiere Stanic;

· 6 novembre: San Carlo Borromeo al Libertà;

· 13 novembre: San Carlo Borromeo al Libertà