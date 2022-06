Rassegna “Musica in Libertà”, concerto con il compositore Franco Degrassi

Prosegue la rassegna “Musica in Libertà”, a cura dell’EurOrchestra da Camera di Bari. Due gli incontri, uno al mattino e uno nel pomeriggio, in programma domani, martedì 14 Giugno, nella Chiesetta – Sala Matrimoni del Municipio 1, in via Trevisani 206 a Bari, con ingresso gratuito.

Il noto compositore Franco Degrassi, docente di musica elettronica in Conservatorio, improvvisatore elettroacustico, direttore del festival di musica acusmatica "Silence", condurrà una “Introduzione all’Arte Acusmatica”, con breve guida all’ascolto. Saranno da lui illustrati i primi passi della disciplina nata con il nome di “Musica concreta” in Francia e di “Musica elettronica” in Germania.

«Questa volta il nostro percorso di conoscenza e promozione della musica si avventura verso il mondo della musica acusmatica, che è propriamente una musica ascoltata senza che se ne percepisca la fonte, come può essere sentire il vociare di persone giungere dalle finestre di casa mentre ce ne stiamo comodamente in poltrona a guardare la televisione, o come può capitarci in una sera d’estate, quando ascoltiamo l’insistente verso delle cicale mentre ci godiamo il relax della campagna. Continuiamo la nostra esplorazione - commentano i direttori artistici dell’Eurorchestra, i Maestri Francesco Lentini e Angela Montemurro - con questi concerti di “Musica in Libertà”, voluti fortemente anche dal Presidente del Municipio 1 Lorenzo Leonetti, e inseriti nel nostro “Piano Festival San Nicola”, un festival con cui abbiamo da tanti anni voluto lanciare attraverso la musica un messaggio di pace, vista l’universalità del culto verso il nostro Santo. E ancor più ora acquista valore per noi portare all’attenzione del pubblico una branca della composizione moderna in cui il godimento della musica per lo più non viene affidato ad una esecuzione live, a una performance vocale o strumentale, ma ci arriva attraverso una riproduzione sonora di musica “congelata” e affidata al supporto elettronico di altoparlanti o altri impianti più o meno complessi. Anche questa è una scelta di libertà, sia nella produzione che nella riproduzione della musica, cui il pubblico comincia a rispondere con interesse, in quanto, anche se il suono originario viene manipolato e ricreato mediante artifici tecnici utilizzati attraverso il ricorso a sintetizzatori e computer, non manca il discorso artistico e creativo, che arriva anche all’improvvisazione e, in ogni caso, alla trasmissione di emozioni anche attraverso l’uso della sinestesia, che tanto oggi viene chiamata in causa nelle situazioni in cui riusciamo a partecipare al reale e a trasfigurarlo in memoria di esperienze di vita».

I concerti proseguiranno ogni martedì fino al 5 luglio, per poi riprendere a ottobre: un concerto matinée alle 11.30 e un concerto pomeridiano, lo stesso, alle 17.00, per ampliare l’offerta culturale e artistica in questo periodo difficile che stiamo tutti attraversando.