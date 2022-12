Viaggio nel passato con il Concerto degli Ipergalattici cartoons cover band

Lunedì 2 gennaio nel tendone del Circo Madera presso l’Area Ex deposito carburanti a Monopoli si terrà ancora un appuntamento del ricco programma di eventi, spettacoli e laboratori curato dall’Associazione Ubuntu – Non solo teatro aps Ubuntu nell’ambito della rassegna Un Natale di cultura e organizzato dall’Assessorato alla Cultura del Comune di Monopoli.

Alle 19.30 è in programma il Concerto degli Ipergalattici cartoons cover band adatto a tutte le età.

La band, nominata nel 2018 miglior Cartoon Cover Band italiana con la vittoria al Cartoon Music Contest-Lucca Comics and Games, esegue nei suoi live le più belle sigle dei cartoni anni ’70-’80-‘90’e 2000 e le colonne sonore Disney con una scaletta che comprende più di 60 brani, regalando così al suo pubblico uno show sorprendente, ricco e coinvolgente.

Gli Ipergalattici sono salentini e nascono nel 2010 dalla passione comune dei componenti del gruppo per tutto il mondo dell'animazione ed in particolare per le sigle cult dei cartoni animati (Yattaman, Lupin III°, L’Uomo tigre, Dragon ball, Capitan Harlock, Ufo Robot, Goldrake, One Piece, Rossana, Devilman, Heidi, Lady Oscar, Mila e Shiro, Kiss me Licia ecc.) e le colonne sonore Disney.

La voglia di far divertire ed emozionare la gente con quella che è stata la colonna sonora di un periodo irripetibile, da subito convinse la band che la mossa vincente sarebbe stata quella di eseguire, tramite medley funambolici, la quasi totalità delle sigle proposte nel proprio spettacolo nella versione televisiva (un minuto, un minuto e mezzo per ogni canzone), così facendo la band regala al suo pubblico più di due ore di show, con una scaletta che comprende oltre 60 sigle, in un viaggio nostalgico nel pianeta dei cartoni.

Durante le loro esibizioni, rigorosamente in costume, il sound degli Ipergalattici risulta coinvolgente, carico di energia e il più fedele possibile ai suoni originali delle sigle.

Il gruppo, ad oggi, ha all’attivo più di 300 live ed è composto da Daniele Stefanizzi, voce e chitarra, Andrea Zollino, basso, Ivana Cammarota, voce, Dario Petrelli, batteria, Gabriele De Carlo, tastiere, Giuseppe De Benedittis, fonico e regia audio.

Tra le manifestazioni in cui la band ha partecipato vi sono il Lucca Comics 2019 dove è stata presente come ospite ufficiale, il Lucca Comics 2018, dove ha trionfato vincendo il Cartoon Music Contest 2018, risultando la migliore cartoon cover band d'Italia, il Crispiano Comix dove ha condiviso il palco con il grande Giorgio Vanni, il Daunia Comics & Games, Il Taranto Comix e tanti altri eventi importanti in varie città d'Italia, condividendo il palco anche con comici di livello nazionale come Pino Campagna, Francesco Scimemi e Gianluca Impastato e artisti come Frankie Hi NRG e Oreste Castagna in arte Gipo di Rai YoYo.

Nel febbraio 2020 si sono stati ospiti, come band di supporto, in piazza a Martina Franca (Ta) insieme a Clara Serina de "I Cavalieri del Re". Nel giugno 2021 è uscito l'inedito della band "Il Pianeta dei Cartoni" su YouTube con il video ufficiale e su tutte le piattaforme digitali (Spotify, Apple Music, Amazon Music, Deezer, ecc.) insieme ad altre cover ipergalattiche delle sigle dei cartoni.

Il 17 dicembre 2021 si sono esibiti nello spettacolo "11anniIpergalattici" al Teatro Comunale di Leverano con ospiti Pietro Ubaldi (doppiatore Mediaset) e Andrea Baccassino (comico-musicista salentino) registrando il sold-out dell'evento.

Un Natale di Cultura prosegue fino a domenica 15 gennaio con le repliche del Circo Madera nell’ex deposito carburanti di via Arenazza (ex Casermette).

Info:

Ingresso è libero e gratuito