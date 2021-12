Nella Cattedrale di San Sabino a Bari il concerto dell’Orchestra sinfonica metropolitana

Giovedì 16 dicembre, alle ore 20.30, nella Cattedrale di San Sabino a Bari si terrà un nuovo concerto dell’Orchestra sinfonica metropolitana diretta per l’occasione dal maestro Alberto Veronesi e con la partecipazione del soprano Claire Coolen.

In programma l’esecuzione di musiche di Giorgio Battistelli (Sciliar, per orchestra da camera), G. Rossini (La Cenerentola Ouverture, Barbiere di Siviglia, ouverture, Italiana in Algeri ouverture e La Scala di Seta), G. Verdi (Otello, Ave Maria e Rigoletto, Caro nome) e V. Bellini (La Sonnambula, Ah non credea mirarti, ah non giunge).

Ingresso libero fino ad esaurimento posti consentiti dalla normativa anti Covid 19.