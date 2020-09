Al Petruzzelli la musica ri-suona con i grandi protagonisti della "Stagione Concertistica 2020"

I biglietti per questo bellissimo concerto, diretto da Fabio Mastrangelo, e per tutti gli appuntamenti della "Stagione Concertistica 2020" in programma fino al 12 novembre sono disponibili al botteghino del Teatro Petruzzelli (aperto dal lunedì al sabato dalle 11.00 alle 19.00) e su www.vivaticket.it

PROGRAMMA

Sergej Rachmaninov

Concerto n. 3, in re minore, per pianoforte e orchestra, op. 30

Claude Debussy

La Damoiselle élue, poema lirico per due soprani, coro femminile e orchestra, op. 62

Pëtr Il’ic Čajkovskij

Capriccio italiano, in La maggiore, op. 45

INTERPRETATO DA

direttore: Fabio Mastrangelo

pianoforte: Alexander Malofeev

mezzosoprano: Cecilia Molinari

mezzosoprano: Gaia Petrone

maestro del coro: Fabrizio Cassi



Orchestra e Coro del Teatro Petruzzelli