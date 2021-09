Nel Conservatorio di Bari l’Orchestra di Fiati del Dipartimento di Strumenti a Fiato del Conservatorio N. Piccinni

Venerdi 10 settembre 2021, alle ore 20.00, presso l’Auditorium “N. Rota” del Conservatorio di Bari, è il programma il secondo appuntamento post-Covid con l’Orchestra di Fiati del Dipartimento di Strumenti a Fiato del Conservatorio N. Piccinni.



Un progetto didattico e di produzione che giunge alla sua terza edizione e prosegue nell’intento di coinvolgere esclusivamente, in qualità di performer, gli studenti del Conservatorio.



Sul palco quaranta giovani musicisti che eseguiranno brani ancorati alla tradizione musicale bandistica, realtà storica fortemente radicata nella Regione Puglia, e composizioni legate al grande repertorio musicale, sinfonico ed operistico italiano e internazionale.



In programma, dunque, tre marce sinfoniche, di cui una dello storico direttore di banda abruzzese Nicola Centofanti “Mattinata Primaverile”, a seguire la marcia “Puglia in Festa” scritta a quattro mani dai pugliesi Di Dio e Lassandro e revisionata da Domenico Morea, conclude il trittico delle marce “tradizionali” la marcia sinfonica del molfettese Giuseppe Inglese, scritta nel 1985 e revisionata dal figlio Angelo Inglese jr. “Bitonto in Festa”.



Viene poi proposta, in prima esecuzione assoluta mondiale, la “Marcia Fantasmagorica” di Andrei Octavian Popescu, scritta nel 2020 e vincitrice del 3* Concorso di composizione per banda “A. Inglese”. Ancora due prime esecuzioni regionali: “I Cavalieri di Graal” di Davide Boario e la “Marcia Trionfale da Aida” di Giuseppe Verdi, del quale ricorre il 120* anniversario della morte, nella elaborazione di Richard A. Douglas. Le ultime due composizioni in programma sono “Moment for Morricone” di Ennio Morricone arrangiato da Johan de Mey e “Peterloo Ouverture op.97” di Malcolm Arnold, del quale ricorre il centenario della nascita, nell’arrangiamento di Charles Sayre.



Per l’occasione l’Orchestra di Fiati è affidata alla direzione dei Maestri Fabio Bene, Rocco Cetera, Antonio Demarco, Martino Pezzolla e Antonio Tinelli, sostenuti dal proficuo lavoro dell’intero Dipartimento di Strumenti a Fiato e della Scuola di Percussioni del Conservatorio “Piccinni” di Bari.





Un concerto che si preannuncia ancora una volta scintillante e orientato alla valorizzazione di un repertorio di prestigio e soprattutto all’entusiasmo e alla passione dei nostri studenti che sapranno stupire con i loro talenti multipli.