Concerto dell’Orchestra sinfonica metropolitana a Gravina in Puglia

Martedì 16 novembre, alle ore 20.30, nella Cattedrale di Santa Maria Assunta si terrà un nuovo concerto dell’Orchestra sinfonica metropolitana diretta per l’occasione dal maestro Giancarlo De Lorenzo, Direttore Principale dell’Orchestra Vox Aurae di Brescia, e con la partecipazione di Mario Petrosillo al violoncello.

In programma l’esecuzione di musiche di Ludwig Van Beethoven (Coriolano, ouverture op. 62), Franz Joseph Haydn (Divertimento in re maggiore per violoncello e orchestra d’archi) e Wolfgang Amadeus Mozart (Sinfonia n. 38 in re maggiore K. 504, “Praga”).

Ingresso libero fino ad esaurimento posti consentiti dalla normativa anti Covid 19.