Concerto dell'Orchestra sinfonica metropolitana a Santeramo in Colle

Venerdì 24 settembre, alle ore 20.30, nel teatro Il Saltimbanco a Santeramo in Colle (Via San Domenico Savio, 21) si terrà un nuovo concerto dell’Orchestra sinfonica metropolitana diretta per l’occasione dal maestro Federico Mondelci, sassofonista e direttore d’orchestra apprezzato sia in Italia che all’estero che vanta prestigiose collaborazioni a livello internazionale, e con la partecipazione del musicista pugliese Gianni Iorio al bandoneon.

In programma l’esecuzione dei seguenti brani di: Pedro Iturralde Pequena Czarda, Arthur Honegger Pastorale d'Etè, Darius Milhaud Brazileira-tempo di samba, Antonio C. Jobim Luiza, se todos fossem iguais a voce, Astor Piazzolla Fear, Adios Nonino, Jeanne Paul, Escualo e Libertango, Gianni Iorio Sagra d'estate.

Ingresso libero contingentato fino ad esaurimento posti disponibili.

Si accede con Green Pass.

