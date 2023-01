A Bari il concerto dell'Orchestra sinfonica metropolitana con la partecipazione di Francesco Patanè

Venerdì 13 gennaio, alle ore 20.00, nell’Auditorium Nino Rota a Bari, l’Orchestra sinfonica della Città metropolitana si esibirà in un concerto che inaugura la stagione 2023 dell’ICO con l’esecuzione di opere di compositori pugliesi e la partecipazione straordinaria dell’attore Francesco Patanè, protagonista del film di successo “Ti mangio il cuore” del regista barese Pippo Mezzapesa. (Biglietto unico € 5,00 e € 1,00 per studenti di ogni ordine e grado).

Il concerto, diretto dal maestro bulgaro Boian Videnoff e con la consulenza musicale di Nicola Scardicchio, vedrà la partecipazione, nel ruolo di voci recitanti, di Michele Basile, Marta Lucini e Maurizio Pellegrini.

In programma l’esecuzione di musiche di Niccolò van Westerhout (Ouverture in re minore in collaborazione con Idea Music Collection & Leonardo Campanile USA e con Traetta Opera Festival di Bitonto), Raffaele Gervasio (un’orchestra e tre recitanti per Giulietta e Romeo) e di Nino Rota (Sinfonia sopra una canzone d’amore). Da quest’ultima sinfonia risalente al 1947, Luchino Visconti chiese a Rota di prendere i temi principali per la colonna sonora del film “Il Gattopardo”, tratto dal romanzo di Giuseppe Tomasi di Lampedusa.

L’attore Francesco Patanè leggerà per l’occasione alcuni passi significativi tratti proprio da “Il Gattopardo”.