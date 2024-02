Concerto dell’Orchestra sinfonica della Città metropolitana nel Teatro Piccinni di Bari

biglietto unico € 5,00 e € 1,00 per studenti di ogni ordine e grado e per gli over 65

Sabato 17 febbraio, alle ore 20.30, nel Teatro Piccinni di Bari, si terrà un nuovo appuntamento con il ciclo di concerti dell’Orchestra sinfonica della Città metropolitana di Bari in collaborazione con i Conservatori di Musica pugliesi. (Ingresso a pagamento con biglietto unico € 5,00 e € 1,00 per studenti di ogni ordine e grado e per gli over 65).

Il programma è strutturato secondo un’architettura che prevede quattro melodie, quattro linee contrappuntistiche, sempre coerenti, declinate nelle prime sei produzioni della stagione: in apertura l’esecuzione di una sinfonia avanti l’opera con la revisione a cura dell’ICO di Bari “La Capricciosa” di Niccolò Piccinni, padrone di casa di questa stagione dell’orchestra; seguirà il Concerto n.1 in Sol maggiore KV 313 per flauto e orchestra con la partecipazione di Michele Fiore, flautista, uno dei giovanissimi vincitori del concorso promosso dalla Città metropolitana di Bari diretto agli studenti dei cinque Conversatori pugliesi; sarà, poi, la volta di un brano contemporaneo “Seacity” commissionato dall’ICO a Paolo Ugoletti nell’ambito del ciclo Di genti e di mari – Bari, storie di millenaria accoglienza, dedicato al culto nicolaiano e all’accoglienza.

Il concerto si chiude con l’esecuzione della terza delle dodici sinfonie londinesi composte nella capitale britannica da Franz Joseph Haydn che verranno eseguite in questa stagione.

A dirigere l’Orchestra sinfonica della Città metropolitana il maestro Gianluca Greco.