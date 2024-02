Concerto per pianoforte "Note di pace" al castello Normanno-svevo di Sannicandro di Bari

Terzo appuntamento della stagione concertistica 2023/2024 organizzata dal Dipartimento di Musica dell’Accademia delle Arti e delle Scienze Filosofiche di Bari, con il concerto per pianoforte "Note di pace" , in cui si esibirà il M° Annarosa Partipilo. "Partita n 1" di Johann Sebastian Bach, "Sonata in Re minore K517" di Domenico Scarlatti e "Fantasia op. 51" di Giuseppe Martucci, i brani che verranno eseguiti.

L’open concert è affidato alla giovanissima pianista Mariasofia De Tommaso con il brano "I soldatini passano" di Antonio Trombone.



Il concerto si terrà domenica 25 febbraio, con inizio alle ore 19:00, presso la Sala delle Scuderie del Castello Normanno-Svevo di Sannicandro di Bari, situato in pieno centro storico della ridente cittadina a pochi Km dal capoluogo pugliese.





Il concerto si avvale del patrocinio del Comune di Sannicandro per il quale si ringrazia l’avv. Gianfranco Terzo, Assessore alla Cultura, che ha concesso l’uso della splendida location.