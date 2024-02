Concerto per pianoforte "Racconti di note"

Penultimo appuntamento della stagione concertistica 2023/2024 organizzata dal Dipartimento di Musica dell’Accademia, con il concerto “Racconti di note” per pianoforte, in cui si esibirà il Mo Sergio Lapedota, direttore del Dipartimento, con i brani: “Preludio e Fuga BWV 857 in Fa minore Clavicembalo ben temperato, vol. I” di Johann Sebastian Bach, “Sonata in Sol maggiore op. 25 n. 2, - Allegro con brio e Rondo. Un poco allegro” di Muzio Clementi e per finire Quattro Ballate di Fryderyk Chopin (“Ballata no. 1 in Sol minore op. 23, Ballata no. 2 in Fa maggiore op. 38, - Ballata no. 3 in La bemolle maggiore op. 47, Ballata no. 4 in Fa minore, op. 52”)



L’open concert è affidato al giovanissimo pianista Mattia Stefanachi con il brano Toccatina dai Pezzi op. 2 di Dmitrij Borisovi? Kabalevski.

Spazio anche per Mattia Ariemma che proporrà i brani: “Piccolo Preludio in Do maggiore BWV 924” di Johann Sebastian Bach; “Salti e giochi, Grillo notturno da Sette pezzi per bambini” di Nino Rota e “Studio n. 5 da Album for Children” di Aram Khachaturian.



Il concerto si terrà sabato 2 marzo, con inizio alle ore 19:00, presso la Sala delle Scuderie del Castello Normanno-Svevo di Sannicandro di Bari, situato in pieno centro storico della ridente cittadina a pochi Km dal capoluogo pugliese.



Il concerto, che sarà preceduto da una breve introduzione del Pro Rettore dell’Accademia, il dr. Massimo Massa, si avvale del patrocinio del Comune di Sannicandro per il quale si ringrazia l’avv. Gianfranco Terzo, Assessore alla Cultura, che ha concesso l’uso della splendida location.