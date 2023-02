A Ruvo di Puglia la conferenza “Marzo dei diritti e delle primavere”

Si parlerà di teatro, arti grafiche e progetti culturali e di contrasto alla violenza di genere nella conferenza pubblica “Marzo dei diritti e delle primavere” in programma giovedì 2 marzo ore 18.30 nella Sala Conferenze Museo del libro, Palazzo Caputi.

La conferenza ha lo scopo di presentare, in occasione dell'imminente Giornata dell'8 marzo, l’insieme delle iniziative promosse dall’Amministrazione Comunale in questo periodo.

Alla presenza dell'assessora alle Politiche di Comunità Monica Filograno e dell'assessore al Benessere e Giustizia Sociale Nico Curci, il direttore dei Poli Bibliomuseali di Puglia Luigi De Luca illustrerà la mostra dell'artista Gianluca Costantini "La strage dei fiori" esposta dal 28 febbraio al 10 marzo a Palazzo Caputi.

Sempre nel corso della conferenza verranno presentati anche il progetto "Ruvo di Puglia è donna" curato dall'associazione NoixVoi e finanziato da Regione Puglia con l'intervento di Francesco Lauciello, gli spettacoli in cartellone a marzo nel Nuovo Teatro Comunale tutti dedicati al tema dei diritti con la responsabile della compagnia La luna nel letto Katia Scarimbolo e le iniziative del Centro Antiviolenza e dell'ambito Ruvo Corato Terlizzi.

Ecco i cinque spettacoli teatrali in programma:

Domenica 5 marzo ore 20.30 LA NAVE DOLCE

Produzione Tib Teatro, testo e regia di Daniela Nicosia, con Massimiliano Di Corato.

Lo sbarco a Bari di ventimila Albanesi l’8 agosto 1991 è una vicenda esemplare che ritrova oggi piena attualità. È una storia che parla di mare, di fuga, di sogni e di pulsioni di libertà. È una storia di integrazione e incontro che vive ancora sulla pelle di chi l’ha vissuta.

Spettacolo vincitore del Premio “Gigi Dall’Aglio” nel 2021.

Mercoledì 8 marzo 20.30 NEBULA

Compagnia La luna nel letto con Scuola di Danza Artinscena. Interprete Annarita De Michele, voce narrante Maria Pascale, coreografie e regia Julie Anne Stanzak, drammaturgia e assistente alla regia Katia Scarimbolo.

Il mondo-dentro guarda il mondo-fuori. Ogni cosa si riflette in qualcos’altro e in questa continua riflessione perde parti di sé e ne acquista altre. Il mondo ci fa da specchio, togliendo all’immagine la sua illusione per restituirgli verità e necessità.

Domenica 12 marzo ore 20.30 SPEZZATO È IL CUORE DELLA BELLEZZA

Produzione Piccola Compagnia Dammacco, con Serena Balivo e Erica Galante.

Ideazione, drammaturgia e regia Mariano Dammacco

Lo spettacolo racconta un triangolo amoroso, lui, lei, l’altra e, tramite i frammenti e le immagini di questa storia, offre allo spettatore uno sguardo sull’Amore nelle sue pieghe dolorose e tormentate, attraverso la convivenza di tragedia e umorismo.

Domenica 19 marzo ore 20.30 LA STANZA DI AGNESE

Produzione Meridiani Perduti Teatro. Di e Con Sara Bevilacqua

Nel 2010 Agnese Piraino Leto in Borsellino, segnata dalla malattia, riceve una telefonata da parte dell'ex presidente della Repubblica Francesco Cossiga: “Via D'Amelio è stata da colpo di stato”. Poche parole che fanno riemergere i ricordi di una vita, il primo incontro con Paolo, giovane pretore che diventerà suo marito, la sua crescita accanto a lui e la scoperta di una Palermo diversa, bella e disgraziata.

Domenica 26 marzo ore 20.30 “SPAIDERMEN”

Di e con Giacomo Dimase

Lo spettacolo è la storia di un’esistenza che intraprende il difficile cammino per l’affermazione della propria identita?: una storia vera dove i cattivi sono anche buoni e i buoni sono anche sempre un po’ cattivi. Spaidermen è scritto per tutti i bambini invisibili, per tutti gli adolescenti che si ritroveranno a piangere alla fine, mentre stanno ancora ridendo delle battute precedenti; è amore e speranza per un futuro migliore, ma consapevole della realtà.