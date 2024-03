Ticket 13 euro (intero) – 10 euro (ridotto under 26) – 5 euro (ridotto under 15)

Venerdì 3 maggio 2024 alle ore 21.00 la Sala Etrusca di Palazzo Pesce, in collaborazione con l’Agìmus di Mola di Bari, accoglie “L’energia e l’anima del Tango” del Conjunto El Duende, ensemble formato da Lorenzo De Castro alla fisarmonica, Felice Intini al violino, Angelo Satalino alla chitarra elettrica, Francesca Perrone al contrabbasso e Simona Stefano al pianoforte.



Un concerto in Puglia per ascoltare le melodie struggenti e appassionate del tango argentino, quel “dialogo tra anime”, per dirla con Gerardo Quiroz, unico e irripetibile come uniche e irripetibili sono le anime degli esseri viventi.



“Invierno porteño”, “Tango del Diablo”, “Milonga del Angel”, Libertango”: i brani noti e meno noti di Astor Piazzolla, il grande bandoneonista e compositore di origini pugliesi e considerato da tutti il padre del tango moderno, rivivranno nell’interpretazione originale ed evocativa del Conjunto El Duende, gruppo nato nel 2020 nel segno della comune passione per il musicista argentino e i cui cinque componenti erano impegnati, già dopo pochi mesi, sui palcoscenici più prestigiosi di Puglia, dal Conservatorio Nino Rota di Monopoli al Teatro Niccolò van Westerhout di Mola di Bari, e in occasione di festival ed eventi culturali, come il Festival Brindisi Classica e la mostra Follia in minore a Putignano.



Un appuntamento da segnare in agenda per lasciarsi trasportare dal “duende”, quel fluido inafferrabile che, come il folletto del folklore iberico, cattura ed emoziona il pubblico con la sua intensità emotiva.