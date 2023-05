In Galleria Arte54 a Molfetta 13 giovaniartisti per Contaminazioni d’Arte54

Una festa dell’arte contemporanea, dedicata ai giovani pugliesi. Questo è Contaminazione d’ARTE54 l’evento voluto e organizzato dalla Galleria Arte 54 di Molfetta diretta da Susanna Vitulano.

Contaminazioni D’Arte54 è un evento voluto per creare un momento conoscitivo di nuove energie artistiche e si terrà il 27 maggio dalle ore 17 in via Baccarini 54 a Molfetta. Sono 13 gli artisti che hanno risposto alla chiamata della Galleria Arte54 si inizierà alle ore 17, ogni artista avrà a disposizione un tempo di 15 minuti per presentarsi e illustrare le loro creazioni:

Gaia Aloisio - Bari - ore 17.45 - Violino Bianco

Anna Mastrofilippo - Molfetta - ore 18.00 - XIII

Gabriele Mastropasqua - Molfetta - ore 18.15 - Spreco

Cosimo De Stena - Molfetta - ore 18.30 - Cuore di Drago

Anna Laricchia - Bari - ore 18.45 - Acqua

Emanuela Maria Giulia Carbonara - Molfetta - ore 19.00 - La Cavaliera

Oriana Andriani - Bari - Ore 19.15 - Sfumature

Bianca Trentadue - Molfetta ore 19.30 - Sottile Ambiguità - Chiacchiere

Carmine Antonucci - Sava - ore 19.45 - Inevitabile Sussurro

Santina Moccia - Acquaviva delle Fonti - ore 20 - Survivor

Lucia Giardina da Molfetta - ore 20.15 - Specchio

Lucrezia Mastrapasqua da Bisceglie - ore 20.30 -Silenzi

Lucia Mastrapasqua da Bisceglie – ore 20.45 - Hope