Corato: suoni dal Mediterraneo con Nabil Bey e Fabrizio Piepoli per il 54° Pendìo

Nell’ambito della 54esima edizione de “Il Pendìo” mostra d’arte per i giovani artisti italiani, venerdì 26 Agosto alle ore 21,00 in Piazza Cesare Battisti a Corato appuntamento con GHIBLI - Suoni ed echi dal Mediterraneo: un concerto che vede unite due delle voci più importanti della world music italiana e del pop di matrice mediterranea: il libanese di origini palestinesi Nabil Bey (voce dei Radiodervish, collaboratore di artisti come Battiato e Noa) e il pugliese Fabrizio Piepoli (ex voce dei Radicanto e collaboratore di Raiz, Teresa De Sio).



Insieme intessono una trama di canzoni che abbracciano la storia della musica mediterranea, da antichi canti devozionali Sufi a canzoni d’autore del più raffinato pop mediorientale, mescolando suoni acustici ed elettronica.Un abbraccio musicale che racconta l’unione e la fratellanza, al di là delle laceranti divisioni, un canto di speranza e di convivenza che lenisce le ferite dei conflitti e, attraversando il passato fino alla contemporaneità, si fa portavoce di una nuova storia di pace.



Il Pendìo è organizzato dalla Pro Loco Quadratum, con il Patrocinio del Comune di Corato, Regione Puglia - Dipartimento Turismo, Economia della Cultura e Valorizzazione del Territorio, e UNPLI Puglia.