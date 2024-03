'La corsa della vita' in scena al Planetario

Venerdì 29 Marzo dalle ore 18:00 alle ore 19:00 alla ricerca delle nostre origini tra le stelle con lo spettacolo “La corsa della vita”: dalle polveri interstellari alla nascita delle prime cellule, passando per l’estinzione dei dinosauri, scopriremo il legame indissolubile tra le stelle e le forme di vita sulla Terra.

Indagheremo il mistero delle fasi iniziali della vita e degli sconvolgimenti che decretarono le grandi estinzioni di massa del passato sino alla comparsa dell’uomo.

Ticket € 8,00 per adulti e bambini con pagamento direttamente al botteghino del planetario.

L’ingresso è gratuito per i bambini con età inferiore ai 4 anni previa esibizione di un documento di riconoscimento.

Al termine dello spettacolo nel planetario se il meteo lo permetterà ci sposteremo sul prato esterno per osservare al telescopio la cometa 16P/Pons-Brooks e Giove.



Prenotazione OBBLIGATORIA tramite mail a bariplanetario@gmail.com solo per informazioni 3934356956