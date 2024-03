Corso educatore cinofilo federale Fitac

Il 03 aprile 2024 si parte, a livello Nazionale con riconoscimento del CONI, con il Corso per educatore cinofilo sportivo e il corso per tecnici sportivi cinofili SNaQ 1°,2° livello.

Il piano di formazione FITAC Libertas-CONI sarà erogato attraverso la modalità didattica a distanza (DaD) da istruttori federali altamente qualificati e sarà accessibile in modo omogeneo su tutto il territorio nazionale.

La Didattica (pratica in campo)erogata nelle SNF Scuole Nazionali Federali.

Iscrizione al Registro Nazionale del CONI e Sport e Salute.

Rilascio del Doppio Diploma FITAC e LIBERTAS SNaQ-CONI.

Con il corso EDUCATORE CINOFILO SPORTIVO FITAC, dopo aver superato l'esame,si ottengono:

20 Crediti Formativi SNaQ

(quadro generale delle qualifiche CONI );

EQF 5 (quadro Europeo delle qualifiche);

valevole 80 CFU/ECTS



Questi corsi sono abilitanti (VAE) per il percorso universitario dell’Università Popolare Scienza della Formazione Cinotecnica.