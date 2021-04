Corso per insegnanti sulla prevenzione della sofferenza degli adolescenti

Le associazioni Anto Paninabella OdV e Dario Favia – Lasciateci le ali e l’Istituto ReTe di Roma (Istituto di Neuropsichiatria ricerca e terapia in età evolutiva) organizzano un ciclo di tre incontri on line gratuito “Come intercettare i ragazzi con fragilità psicologiche e cosa fare in classe“, rivolto agli educatori e ai docenti delle scuole secondarie di primo e secondo grado.

Iscrizioni entro il 14 Aprile al seguente link: https://bit.ly/ darioeanto.

La situazione attuale della scuola e degli adolescenti richiede un’attenzione particolare, questo breve corso gratuito di sei ore vuole offrire spunti concreti di prevenzione della sofferenza dei ragazzi.



Il programma degli incontri:

Giovedì 15 Aprile, dalle ore 15:00 alle ore 17:00

– Come intercettare i segni precoci di sofferenza psicologica: autolesionismo e rischio suicidario

Venerdì 16 Aprile, dalle ore 15:00 alle ore 17:00

– Come aiutare i nostri ragazzi

Venerdì 30 Aprile, dalle ore 15:00 alle ore 17:00

– Adolescenza e benessere psicologico: il punto

Il corso è tenuto da:

Maria Pontillo, Dirigente Psicologo I livello, Psicoterapeuta CBT, PhD Neuroscienze Cognitive Unità Neuropsichiatria Infantile Ospedale Pediatrico Bambino Gesù Stefano Vicari, Professore Ordinario di Neuropsichiatria Infantile presso la facoltà di Medicina e Chirurgia dell’Università Cattolica del Sacro Cuore di Roma e Responsabile dell’Unità Operativa Complessa di Neuropsichiatria dell’Infanzia e dell’Adolescenza, dell’Ospedale Pediatrico Bambino Gesù di Roma dal 2007

