Cristiano Godano, leader e frontman dei Marlene Kuntz, ospite a Rutigliano per la rassegna "Un Borgo di libri e Canzoni"

Per la rassegna letteraria e musicale «Un Borgo di Libri e Canzoni», a cura della Libreria Barcadoro e dell’Assessorato comunale alla Cultura e al Turismo, sarà ospite Martedì 8 Settembre, alle ore 21, in Piazza Colamussi, nel Borgo Antico di Rutigliano, Cristiano Godano.

Il leader e frontman della nota rock band Marlene Kuntz, introdotto da Gianni Capotorto, si esibirà in un concerto live e dialogherà con il giornalista Gianluca Giugno e la presidente di Musical Break Nicolaia Antonicelli su «Nuotando nell’aria» (La nave di Teseo) in cui racconta, in prima persona, la storia della band.

Ingresso gratuito ma con obbligo di prenotazione e rispetto delle norme anti-Covid. Prenotazioni dalle 9 alle 12 e dalle 18 alle 20: tel. 320.9041603 (InfoPoint Pro Loco Rutigliano).