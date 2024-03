'Sportello del volontariato', l’inaugurazione ad Alberobello

Accorciare sempre di più le distanze tra Terzo Settore e cittadini, intercettare i bisogni espressi dalla comunità territoriale, fornire informazioni su bandi e normative.



Venerdì 15 Marzo 2024 il Centro di Servizio al Volontariato San Nicola OdV e il Comune di Alberobello inaugurano alle ore 18:00, presso Bibliocenter – Casa della Cultura, ex conceria in via Barsento - lo Sportello per il Volontariato.



All’incontro interverranno il sindaco di Alberobello Francesco De Carlo, Valentina Liuzzi, assessora alle Politiche Sociali, Valeria Sabatelli, assessora alle Politiche Giovanili e della Terza Età e Associazioni, Rosa Franco, presidente CSV San Nicola OdV e Alessandro Cobianchi, direttore CSV San Nicola OdV.



Lo Sportello per il Volontariato sarà curato dal personale del Centro di Servizio al Volontariato San Nicola, in continuità con quando già fatto in diversi Comuni nel barese: uno strumento per creare e animare momenti di confronto sui temi del volontariato con l’obiettivo di facilitare la creazione di reti, per promuovere le iniziative del territorio, dare risalto alle attività e all’impegno quotidiano del Terzo settore e rispondere alle richieste di quanti desiderano diventare volontari.