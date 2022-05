Al Teatro Forma 'Cyclic Signs' dell’Enrico Morello Quartetto inaugura 'Musiche Corsare'

La lezione di Pier Paolo Pasolini nel centenario della nascita per un festival jazz di respiro europeo, proprio mentre il vecchio continente si confronta con le oscure ombre di un passato tornato improvvisamente presente. A Bari prende il via «Musiche Corsare», progetto firmato per l’associazione Nel Gioco del Jazz dal direttore artistico Roberto Ottaviano: due weekend di grande musica al Teatro Forma, dal 20 al 22 maggio e dal 27 al 29 maggio, con alcuni esponenti di spicco del jazz europeo.

Si parte venerdì 20 maggio con il batterista Enrico Morello con il suo quartetto nel quale militano il trombettista Francesco Lento, il sassofonista Daniele Tittarelli e il contrabbassista Matteo Bortone.

Il concerto inaugurale verrà preceduto da una masterclass di Luciano Rossetti, tra i fondatori dell’Associazione Fotografi Italiani di Jazz, prevista per l’intera giornata di venerdì 20 maggio (ore 10-13/16-21). L’appuntamento è al Teatro Forma, ma poi Rossetti porterà gli iscritti al laboratorio in giro per la città. Inoltre, alcune sue opere saranno esposte durante tutta la durata del festival al Teatro Forma, dove sempre venerdì 20 maggio, prima del concerto di Morello, alle ore 16, è in programma il primo di due incontri (il secondo è previsto sabato alla stessa ora) sul cinema di Pasolini curati dal giornalista Livio Costarella con la proiezione di trailer e documentari.

Per info su biglietti e abbonamenti 338.9031130 e 351.2101227. Prevendita al botteghino del Teatro Forma 080.5018161 e online sul circuito liveticket.it.