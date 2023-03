Sabato 1 aprile, alle ore 18,30 presso la sede di Italia Viva – Azione in via principe Amedeo 134 a Bari, si terrà l’incontro dal titolo: “Bari, dai decreti murattiani al Pnrr” nel corso del quale si farà il punto sull’entità finanziaria nonché sulla gestione tecnica dei vari progetti riguardanti il capoluogo pugliese. Stando ad alcuni economisti, Bari sarà tra le città europee quella che più vedrà trasformato il proprio assetto urbano, grazie ai fondi UE (il sindaco De Caro ha recentemente parlato di quasi un miliardo di euro stanziati per i vari progetti). Relatori del convegno, che dunque si riveste di estremo interesse per quanti vogliano conoscere nei dettagli i progetti concreti con tutte le prospettive economiche, sociali e politiche che ne deriveranno per il futuro prossimo del territorio. I relatori saranno nell’ordine: Antonio Giammarelli, dottore commercialista e revisore contabile, che relazionerà su “Il Pnrr, dalla Programmazione alla Realizzazione”. Seguirà Antonio Stragapede, autore del saggio La resilienza economica, sociale ed ambientale, Secop edizioni, che parlerà de “Lo stato dell’arte del Pnrr nelle regioni del Mezzogiorno d’Italia”. A seguire Stefano Franco, imprenditore, consigliere III Municipio Bari, che si soffermerà sul tema “Pnrr, una straordinaria opportunità di rilancio dei Territori”. Concluderà i lavori Paolo D’Anselmi, ricercatore, autore di studi sulla pubblica amministrazione con la sua relazione su “L’Europa delle Pubbliche Amministrazioni. A moderare il convegno saranno i due coordinatori cittadini di Italia Viva, Patrizia dell’Acqua e Michele Diomede. La cittadinanza è invitata.