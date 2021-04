“Dalla Dad alla Ddi: 5 idee per la scuola”: il liceo Bianchi Dottula di Bari avvia un percorso di formazione online per docenti

L’esperienza della DaD e della DDI ha confermato quanto sia decisivo adottare metodologie e strumenti tipici dell’apprendimento attivo e finalizzati all’implementazione delle competenze. È fondamentale creare ambienti “sfidanti”, laboratoriali, collaborativi, in cui gli studenti possano accostarsi all’apprendimento come protagonisti.

Tale prospettiva trova compimento nella progettazione di un curricolo integrato e sempre più evoluto, che possa garantire il passaggio dai saperi alle pratiche e, non da ultimo, alle educazioni. Tutto ciò richiede la sperimentazione di «nuovi modi di fare scuola» e il «rimettersi in gioco» dei docenti, che devono adattare il proprio modo di insegnare alle crescenti e diversificate esigenze degli studenti.

Dal 30 marzo al 3 maggio, nell’arco dei nove incontri programmati, si affrontano idee tematiche che spaziano dalla implementazione delle competenze emotive e l’importanza della relazione educativa alla didattica per competenze, dalla necessità della media education in ogni ordine e grado di scuola alla didattica innovativa.

Il corso (Piattaforma Sofia ID. 56224), completamente gratuito e della durata di n. 25 ore totali, assume la forma del confronto tra pari, della condivisione di buone pratiche didattiche e di sperimentazioni, nell’ottica della ricerca-azione e della didattica laboratoriale, anche grazie alla viva partecipazione dei tanti relatori coinvolti.

Si rivolge ai docenti della Scuola Primaria, Superiore di I° e di II° grado, per un numero massimo di n. 90 iscritti, e si svolge in modalità online mediante videoconferenza G-Meet.

Questa è la sfida reale del percorso di formazione organizzato e avviato dal Liceo “G. Bianchi Dottula” di Bari: l’impiego razionale delle metodologie, degli strumenti e dei materiali a disposizione per una didattica innovativa ed integrata, in chiave disciplinare e interdisciplinare, attraverso una progettazione aperta e controllabile in qualità e completezza.

